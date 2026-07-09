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Ζήτησε να πάει στην Άρσεναλ ο Μπρούνο Γκιμαράες

ΓΗΠΕΔΟ

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Ζήτησε να πάει στην Άρσεναλ ο Μπρούνο Γκιμαράες

Η Νιούκαστλ του προσφέρει γη και ύδωρ για να παραμείνει...

Η Νιούκαστλ δεν θέλει να επαναληφθεί η περιπέτεια με τον Αλεξάντερ Ίσακ και το επόμενο διάστημα θέλει ν' ανακοινώσει την επέκταση του συμβολαίου του Μπρούνο Γκιμαράες, όπως σχετικά αναφέρει η ιστοσελίδα «Football Insider», καθώς απάντησε αρνητικά σε δύο προτάσεις της Άρσεναλ, 55 και 65 εκατ. ευρώ.

Ο 27χρονος όμως Βραζιλιάνος διεθνής μέσος, ο οποίος είναι από τον Απρίλιο σε επαφές με τη διοίκηση της ομάδας για να επεκτείνει το συμβόλαιο του για δύο ακόμη χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2030, τελικά αποφάσισε να φύγει από το «Σεντ Τζέιμς Παρκ» και ζήτησε από τη διοίκηση να τον αφήσει να φορέσει τη φανέλα της ομάδας του Λονδίνου, όπως σχετικά υποστηρίζει το «Sky Sports News».

Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει επίσης πως η πρωταθλήτρια Αγγλίας αναμένεται να καταθέσει και τρίτη πρόταση, στα 95 εκατ. ευρώ και ο Γκιμαράες πιέζει τις «καρακάξες» για την ολοκλήρωση της μετακίνησης του στην ομάδα του Μίκελ Αρτέτα.

Ο Βραζιλιάνος μέσος ήταν για μια ακόμη σεζόν ο ηγέτης στις «καρακάξες» και η διοίκηση της ομάδας από τη βόρεια Αγγλία θέλει να τον επιβραβεύσει με την υπογραφή του νέου συμβολαίου, αυξάνοντας τις ετήσιες αποδοχές του από τα έξι στα δέκα εκατ. ευρώ, αλλά η Αρσεναλ έχει ήδη δώσει τα χέρια με τον μάνατζερ του για πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

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ΔΙΕΘΝΗ

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