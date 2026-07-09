Ο ΑΠΟΕΛ ξεκαθαρίζει για τη φήμη περί εξέλιξης με τους επενδυτές

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησαν διάφορα σενάρια προς θετικό βήμα για εμπλοκή του επενδυτικού σχήματος του Σάββα Λιασή, με τη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ να βγαίνει με ανακοίνωσή της να ξεκαθαρίζει ότι θα προκύψει ενημέρωση όταν και θα υπάρξει ουσιαστική εξέλιξη.

Η ανακοίνωση:

«Ανακοίνωση εταιρείας ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ

Σε σχέση με τις διάφορες δημοσιογραφικές πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στο θέμα της επενδυτικής πρότασης και ενδεχόμενη εξέλιξη στην διαδικασία, επιθυμούμε να ξεκαθαρίσουμε το εξής.

Η δέσμευσή μας απέναντι στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ παραμένει αδιαπραγμάτευτη. Με την επόμενη ουσιαστική εξέλιξη που θα επιτρέπει και θα επιβάλλει την επίσημη ενημέρωση, θα υπάρξει άμεση και ολοκληρωμένη τοποθέτηση.

Μέχρι τότε, ζητούμε την κατανόηση, την εμπιστοσύνη και τη συνεχή στήριξη όλων προς τον ΑΠΟΕΛ».