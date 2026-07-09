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Φιρμάνι για Κυνηγόπουλο

ΓΗΠΕΔΟ

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Φιρμάνι για Κυνηγόπουλο

Μπορεί να δώσει βοήθειες σε όλες τις θέσεις της επιθετικής γραμμής

Nέα προσθήκη στον Ολυμπιακό που ανακοίνωσε την ενίσχυση με τον Ελλαδίτη Παναγιώτη Κυνηγόπουλο. Ο 29χρονος, ο οποίος αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της επίθεσης, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 1+1 χρόνια με την ομάδα της Λευκωσίας.

Η ανακοίνωση:

Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει την απόκτηση του Ελλαδίτη ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Κυνηγόπουλου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 1+1 χρόνου.

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής, με ύψος 1,86 μ., αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της επίθεσης.

Ο Παναγιώτης Κυνηγόπουλος διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τις δύο τελευταίες αγωνιστικές περιόδους φόρεσε τη φανέλα του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, καταγράφοντας συνολικά 52 συμμετοχές, 7 γκολ και 10 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Παράλληλα, υπήρξε ένας εκ των αρχηγών της ομάδας.

Στο παρελθόν αγωνίστηκε επίσης στις ομάδες της Καλλιθέας, της Παναχαϊκής, του Παραλιμνίου και του Αιγινιακού, ενώ τη σεζόν 2022/23 αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής του Νοτίου Ομίλου της Super League 2, αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Καλλιθέας.

Υπήρξε διεθνής με την Εθνική Νέων (U19) της Ελλάδας, καταγράφοντας 6 συμμετοχές.

Καλωσορίζουμε τον Παναγιώτη Κυνηγόπουλο στη μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού Λευκωσίας και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με την ιστορική μαυροπράσινη φανέλα!».

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

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