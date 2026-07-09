Υπογράφει στην Αλ Αΐν ο Γιακουμάκης

Ο Γιώργος Γιακουμάκης αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με τη φανέλα της Αλ Αΐν, σύμφωνα με ΜΜΕ στο Μεξικό.

Ο πρώην σέντερ φορ του ΠΑΟΚ είναι στις τελικές συζητήσεις για να υπογράψει τριετές (2+1) συμβόλαιο συνεργασίας και η Κρουζ Αζούλ θα διατηρήσει και ποσοστό σε περίπτωση μεταπώλησης του.

Ο 29χρονος διεθνής φορ ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν ως δανεικός από τη μεξικάνικη ομάδα στον «δικέφαλο», που όμως δεν ενεργοποίησε τη ρήτρα για να κρατήσει τα δικαιώματα του.

Ο Γιακουμάκης ολοκλήρωσε την περασμένη αγωνιστική περίοδο με απολογισμό 36 συμμετοχές, 15 γκολ και 2 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.