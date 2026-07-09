Προβάδισμα... για να βρεθεί απέναντι στον Απόλλωνα, με τριάρα για Ντίλα Γκόρι

Προβάδισμα για να βρεθεί απέναντι στον Απόλλωνα στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League απέκτησε η Ντίλα Γκόρι.

Στον πρώτο αγώνα στη Γεωργία απέναντι στη Βίρτους, για τον πρώτο προκριματικό της διοργάνωσης, η Ντίλα κέρδισε με 3-1 με ανατροπή.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 3’ με τον Μπενινκάσα, όμως οι γηπεδούχοι στη συνέχεια ανάτρεψαν τα δεδομένα.

Μέχρι το 14’ πήραν το προβάδισμα από τέρματα των Σεκιλάντζε (8’) και Ανόφ (14’), ενώ στο 68’ ο Καντέ έκανε το τελικό 3-1.

H ρεβάνς στο Σαν Μαρίνο είναι ορισμένη για τις 16 Ιουλίου, στις 22:00.