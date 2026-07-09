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Όσα έγιναν στο τελευταίο φιλικό της Ομόνοιας στην Πολωνία και τα νεότερα με Τάνκοβιτς και Νεγκό

ΓΗΠΕΔΟ

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Όσα έγιναν στο τελευταίο φιλικό της Ομόνοιας στην Πολωνία και τα νεότερα με Τάνκοβιτς και Νεγκό

Η ολοκλήρωση της προετοιμασίας στην Πολωνία και τα νεότερα στα αγωνιστικά της ομάδας της Λευκωσίας

Χωρίς γκολ (0-0) ολοκληρώθηκε το φιλικό της Ομόνοιας με την Κορόνα Κίελτσε, το οποίο ήταν και το τελευταίο της ομάδας της Λευκωσίας στην Πολωνία όπου πραγματοποίησε το βασικό μέρος της προετοιμασίας της.

Ο Χένινγκ Μπεργκ χρησιμοποίησε 22 ποοδοσφαιριστές.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση ο νεοφερμένος Νεγκό έκανε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης και ο Τάνκοβιτς πλέον προπονείται σε κανονικούς ρυθμούς.

H επίσημη ενημέρωση:

«Το τελευταίο τεστ επί πολωνικού εδάφους έδωσε σήμερα η ΟΜΟΝΟΙΑ απέναντι στην Κορόνα Κίελτσε. Η ομάδα μας έμεινε στην ισοπαλία 0-0 σε ένα παιχνίδι που είχε πολύ καλή παρουσία σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ενώ δημιούργησε τις περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες.

Ο Χένινγκ Μπεργκ έδωσε χρόνο συμμετοχής σε 22 ποδοσφαιριστές. Το επόμενο και τελευταίο φιλικό της ομάδας μας πριν από το πρώτο παιχνίδι (22/07 | 20:00) του 2ου προκριματικού γύρου του Champions League είναι προγραμματισμένο για την επόμενη Πέμπτη (16/07 | 20:00) απέναντι στον Παναιτωλικό στο στάδιο ΓΣΠ.

Το πρώτο ημίχρονο είχε διάρκεια 60 λεπτά μετά από συμφωνία των δύο τεχνικών επιτελείων και αγωνίστηκαν οι: Φαμπιάνο, Οντουμπάτζο, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Μπάλκοβετς, Ανδρέου, Άιτινγκ, Χρίστου, Εβάντρο, Μοντνόρ, Κακουλλής.

Το δεύτερο είχε διάρκεια 45 λεπτών και αγωνίστηκαν οι: Μιχαήλ, Σίμιτς, Μάριτς, Μαγιαμπέλα, Νεοφύτου, Χριστοφόρου, Κωνσταντινίδης, Κούσουλος, Καζακαίος, Παναγή, και Χατζηγιοβάνης.

Εκτός αποστολής από το σημερινό φιλικό έμειναν οι Λοίκ Νεγκό και Μουαμέρ Τάνκοβιτς. Ο πρώτος έκανε το πρωί ατομικό πρόγραμμα προπόνησης ξεκινώντας τη διαδικασία προσαρμογής του στο νέο του περιβάλλον και στους ρυθμούς της ομάδας. Ο δεύτερος προπονείται σε κανονικό ρυθμό τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, το ίδιο έκανε και το πρωί σε ιδιαίτερες ψηλές εντάσεις και αναμένεται σύντομα να είναι ξανά διαθέσιμος.

 

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