Oριστική εξέλιξη με Μαέ στην Ομόνοια

Έκλεισε και τυπικά το θέμα της μεταγραφής του Ριάιαν Μαέ από την Ομόνοια στην Ατλα FC του Μεξικού, με τους πράσινους να ανακοινώνουν τη συμφωνία.

Στην ενημέρωση από τους πράσινους αναφέρεται:.

Έχουμε καταλήξει σε συμφωνία με την ATLAS FC για τη μεταγραφή του Ράιαν Μαέ.

Ο ποδοσφαιριστής τις τελευταίες μέρες βρίσκεται στο Μεξικό και έχει ολοκληρώσει τα διαδικαστικά της μεταγραφής του.

Ο Ράιαν Μαέ αποχαιρετά την ΟΜΟΝΟΙΑ αφήνοντας το όνομά του για πάντα γραμμένο στις χρυσές σελίδες της ιστορία της. Αν και έπαιξε μόνο μια σεζόν με το τριφύλλι στο στήθος πρόλαβε να αγαπηθεί από τον κόσμο και με τις επιδόσεις του κατατάσσεται στους κορυφαίους επιθετικούς που αγωνίστηκαν στην ΟΜΟΝΟΙΑ.

Εντάχθηκε με ελευθέρα μεταγραφή στην ΟΜΟΝΟΙΑ στις 27 Αυγούστου 2025 και είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατάκτηση του 22ου πρωταθλήματος. Σε 38 συμμετοχές κατέγραψε 40 συνεισφορές σε γκολ καθώς σκόραρε 27 φορές και έδωσε 13 ασίστ, επιδόσεις που σε συνδυασμό με τις σπουδαίες αγωνιστικές του παρουσίες τον ανέδειξαν πολυτιμότερο ποδοσφαιριστή της σεζόν και πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος.

Πέρα από τα πιο πάνω, ο Ράιαν ήταν υπόδειγμα επαγγελματία, αφοσιωμένος στην ΟΜΟΝΟΙΑ και ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους λόγω της προσωπικότητας και του χαρακτήρα του.

Η οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ευχαριστεί θερμά τον Ράιαν για την προσφορά του και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας του.