Ένα ως μαέστρος, άλλο με υπογραφή που περίμεναν και... φυσικά Ομόνοια!

Μετά και την ενημέρωση από την Ομόνοια για τη μεταγραφή του Ράιαν Μαέ στην Άτλα FC, ήρθαν και απανωτά ποσταρίσματα από την ομάδα του Μεξικού για τη νέα μεταγραφή της ομάδας,

Στο ένα ποστ ο Μαέ αναφέρεται ως μαέστρος, σε άλλο σημειώνεται ότι είναι η υπογραφή που όλοι περίμεναν, ενώ σε επόμενο γίνεται λόγος για τα επιτεύγματά του στην περσινή χρονιά με την Ομόνοια.

Δείτε τα: