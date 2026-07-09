Σωματείο ΑΠΟΕΛ: Η εξέλιξη στην εταιρεία, 1.000.000 και αποκάλυψη για οίκημα

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (09/07) η Ετήσια Γενική Συνέλευση του σωματείου του ΑΠΟΕΛ, με τον πρόεδρο Κυριάκο Ζιβανάρη να αναφέρεται σε αρκετά ενδιαφέροντα ζητήματα.

Κατ’ αρχήν υπήρξε ενημέρωση ότι η υφιστάμενη διοίκηση θα συνεχίσει το έργο της, ενώ ο διοικητικός ηγέτης του σωματείου των γαλαζοκιτρίνων αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην εταιρεία, σημειώνοντας ότι η πρόταση του επενδυτικού σχήματος Σάββα Λιασή διασφαλίζει ότι ο ΑΠΟΕΛ θα είναι σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Επιπλέον, έκανε λόγο για εξασφάλιση 1.000.000 από επενδυτές, από το σωματείο προς την εταιρεία, ώστε να εξοφληθούν παλιά χρέη.

Αναφέρθηκε επίσης και στα έργα ανακαίνισης του οικήματος της ομάδας, σημειώνοντας ότι οι εργασίες προχωρούν κανονικά με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα και πως το οίκημα της ομάδας θα είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τις επετειακές εκδηλώσεις.

Σύμφωνα με την αναφορά του στις 26 Ιουλίου θα γνωστοποιηθούν και όλες οι ενέργειες για τους εορτασμούς για τη συμπλήρωση 100 χρόνων.