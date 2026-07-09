Eπίσημο του Παπαστυλιανού στην Πάφο FC

Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες σχετικά με την ένταξη του Μιχάλη Παπαστυλιανού στο ρόστερ της Πάφος FC, καθώς η παφιακή ομάδα ανακοίνωσε και επίσημα τον Κύπριο τερματοφύλακα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για έναν χρόνο.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την απόκτηση του Κύπριου τερματοφύλακα Μιχάλη Παπαστυλιανού, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι τον Ιούνιο του 2027.

Ο Μιχάλης, με καταγωγή από την επαρχία Πάφου, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της πόλης μας, προτού συνεχίσει την εξέλιξή του στην Κύπρο και το εξωτερικό. Μέσα από την πορεία του έχει αποκτήσει σημαντικές εμπειρίες, οι οποίες τον καθιστούν μία αξιόπιστη λύση κάτω από τα δοκάρια.

Η προσθήκη του ενισχύει περαιτέρω το ρόστερ της ομάδας μας ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει τη διαχρονική δέσμευση της ΠΑΦΟΣ FC να επενδύει σε ποδοσφαιριστές που διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με την πόλη και την επαρχία της Πάφου.

Καλωσορίζουμε τον Μιχάλη στην οικογένεια της ΠΑΦΟΣ FC και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία».