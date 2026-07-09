Ιστορική συμμετοχή της Εθνικής Ομάδας Νέων της Κύπρου στο FIP Junior Euro Padel Cup 2026

Η Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου, μέσω της Επιτροπής Padel, εκφράζει με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια τα θερμά της συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Νέων της Κύπρου για την αξιόλογη παρουσία της στο FIP Junior Euro Padel Cup 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο της Πορτογαλίας από τις 27 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου.

Η φετινή διοργάνωση θα μείνει στην ιστορία του κυπριακού Padel, καθώς η Εθνική μας oμάδα πέτυχε την πρώτη της νίκη σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, επικρατώντας της Μολδαβίας με σκορ 2-1. Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο που επιβεβαιώνει τη συνεχή πρόοδο και τη δυναμική ανάπτυξη του αθλήματος στην Κύπρο.

Απέναντι σε 18 χώρες με μακρά παράδοση και πολύ μεγαλύτερη βάση αθλητών, οι νεαροί μας αθλητές αγωνίστηκαν με πάθος, αγωνιστικότητα και εξαιρετικό αθλητικό ήθος, αποκομίζοντας πολύτιμες εμπειρίες που θα τους βοηθήσουν στη συνέχεια της αθλητικής τους πορείας.

Η Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου συγχαίρει θερμά όλους τους αθλητές που εκπροσώπησαν επάξια την πατρίδα μας:

Κατηγορία U14

Χάρης Καλλινίκου

Αναστάσιος Ανδρέου

Ανδρέας Λάμπρου

Κατηγορία U16

Ανδρέας Ζικάκης

Χαράλαμπος Χαραλάμπους

Κατηγορία U18

Ανδρέας Δημητρίου

Άγγελος Αλέξιος Διαμαντή

Πέτρος Ηρακλέους

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται στους Ομοσπονδιακούς Προπονητές, Pablo Bustamante και Daniel Perdomo Marrero, για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και την εξαιρετική καθοδήγησή τους, καθώς και στην Τεχνική Σύμβουλο της Ομοσπονδίας, Μαριλένα Νικολαΐδου, για τη συνεχή στήριξη, την οργάνωση και την πολύτιμη συμβολή της στην αποστολή.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Padel της Ομοσπονδίας Αντισφαιρίσεως Κύπρου, κ. Ροδίων Παναγιώτου, δήλωσε:

«Η πρώτη νίκη της Κύπρου σε ευρωπαϊκή διοργάνωση αποτελεί μια ιστορική στιγμή για το κυπριακό padel και αποδεικνύει ότι η σκληρή δουλειά, η σωστή οργάνωση και η επένδυση στη νέα γενιά αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για όλους τους αθλητές μας, οι οποίοι εκπροσώπησαν την Κύπρο με πάθος, ήθος και αγωνιστικότητα. Θέλω επίσης να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς τους προπονητές, την Τεχνική μας Σύμβουλο, τους γονείς και τους χορηγούς μας, που στηρίζουν καθημερινά αυτή την προσπάθεια. Είμαι βέβαιος ότι αυτή είναι μόνο η αρχή και ότι τα επόμενα χρόνια το κυπριακό padel θα έχει ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στη διεθνή σκηνή.»

Η Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου εκφράζει επίσης τις θερμές της ευχαριστίες προς την AdTech, την EcommBX και την LSF Sport, χορηγούς της Ομοσπονδίας και της κυπριακής αποστολής, για την πολύτιμη στήριξη που προσφέρουν στις προσπάθειες ανάπτυξης του padel και στην εκπροσώπηση της Κύπρου στις διεθνείς διοργανώσεις. Η συμβολή τους αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη συνεχή πρόοδο και εξέλιξη του αθλήματος στη χώρα μας.

Η συμμετοχή αυτή αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην πορεία ανάπτυξης του Padel στην Κύπρο. Η εμπειρία που αποκόμισαν οι αθλητές μας και η ιστορική αυτή νίκη αποτελούν ισχυρά θεμέλια για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές, τους προπονητές, τους γονείς, τους χορηγούς και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της αποστολής. Η Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου θα συνεχίσει να επενδύει στη νέα γενιά αθλητών, με στόχο μια ακόμη πιο δυνατή παρουσία της Κύπρου στη διεθνή σκηνή.