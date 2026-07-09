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To παζλ παίρνει μορφή και γίνεται ελκυστικό

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To παζλ παίρνει μορφή και γίνεται ελκυστικό

Τα... ζόρια για τον Ούγκο Μαρτίνς και τους παίκτες του θα αρχίζουν από την προσεχή Δευτέρα

Το φλερτ της ΑΕΛ με τον Ζοάο Ταβάρες χρονολογείτο εδώ και κάποιες εβδομάδες.

Οι... βέρες ωστόσο μπήκαν χθες και έτσι ο Πορτογάλος μέσος έγινε το έβδομο κομμάτι στο γαλαζοκίτρινο παζλ που γίνεται... ελκυστικό. Ο 28χρονος πρώην μαυροπράσινος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για έναν χρόνο και θα ενισχύσει την προσπάθεια για διάκριση, δίνοντας λύσεις στον νευραλγικό χώρο του κέντρου. H παρουσία του κατά την περσινή σεζόν στον Ολυμπιακό ήταν τέτοια που προσέλκυσε την προσοχή, με 25 συμμετοχές και τρία γκολ.

Πριν τον Ζοάο Ταβάρες, τη φανέλα της ΑΕΛ φόρεσαν οι Στέφανος Καπίνο (τερματοφύλακας), Γιώργος Παπαγεωργίου (μέσος), Τιόγκο Γκόμες (αμυντικός), Ζάιρ Ταβάρες (ακραίος επιθετικός), Χάζμα Τσατάκοβιτς (επιθετικός) και Γιανίκ Γκομίς (επιθετικός). Πάντως, υπάρχει αρκετός δρόμος μέχρι να ολοκληρωθεί το ρόστερ, το οποίο βρίσκεται κάπου στα μισά του δρόμου. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι νέες προσθήκες ίσως ξεπεράσουν την ντουζίνα. 

Στο μεταξύ σήμερα, οι παίκτες της ΑΕΛ θα βρεθούν στο προπονητικό κέντρο για τα εργομετρικά τεστ. Τα... ζόρια για τον Ούγκο Μαρτίνς και τους παίκτες του θα αρχίζουν από την προσεχή Δευτέρα, ενώ την 1η Αυγούστου η αποστολή της ομάδας θα ταξιδέψει στην Πολωνία.

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