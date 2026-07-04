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Έτοιμη να πυροδοτήσει «βόμβα» Τροσάρ η Μπεσίκτας!

ΓΗΠΕΔΟ

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Έτοιμη να πυροδοτήσει «βόμβα» Τροσάρ η Μπεσίκτας!

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, η Μπεσίκτας είναι έτοιμη να πυροδοτήσει... βόμβα Λεάντρο Τροσάρ!

Πολύ κοντά στο να κάνει δικό της τον Βέλγο εξτρέμ Λεάντρο Τροσάρ βρίσκεται η Μπεσίκτας σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, με τους Τούρκους να τα έχουν βρει σε όλα με την Άρσεναλ.

Όπως αναφέρει το «Athletic» το ύψος της μεταγραφής θα αγγίξει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συμφωνία περιλαμβάνει πάγιο ποσό ύψους 18 εκατ. ευρώ, με επιπλέον 2 εκατ. ευρώ σε μορφή μπόνους. Ωστόσο, το «deal», δεν έχει ολοκληρωθεί επίσημα, καθώς απομένει να οριστικοποιηθούν οι προσωπικοί όροι του συμβολαίου, με τις απολαβές του παίκτη να αναμένεται να φτάσουν περίπου τα 9 εκατ. ευρώ.

Ο Τροσάρ έχει ακόμη έναν χρόνο συμβολαίου με την Άρσεναλ, καθώς τον Αύγουστο του 2025 συμφώνησε σε νέους όρους συνεργασίας που του εξασφάλισαν σημαντική αύξηση αποδοχών, χωρίς όμως να επεκταθεί η διάρκεια του συμβολαίου του πέρα από τη λήξη του, το 2027.

Ο Βέλγος, με τη φανέλα των «κανονιέριδων» έχει καταγράψει 50 εμφανίσεις, έχοντας συμμετοχή σε γκολ σε 19 από αυτές.

 

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