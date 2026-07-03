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Ο Χάνι στο πάνθεον των… αυτογκόλ: Δύο στο ίδιο Μουντιάλ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Χάνι στο πάνθεον των… αυτογκόλ: Δύο στο ίδιο Μουντιάλ!

Αρνητικό ρεκόρ κατέγραψε ο Μοχάμεντ Χάνι, με τον Αιγύπτιο αμυντικό να πετυχαίνει δύο αυτογκόλ μέσα στο Μουντιάλ 2026 γράφοντας… ιστορία.

Ο Μοχάμεντ Χάνι άθελα του πλήγωσε την Αίγυπτο σε μία φάση που όλα πήγαν στραβά.

Στην αναμέτρηση με την Αυστραλία για τη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 η παρέα του Σαλάχ βρέθηκε αντιμέτωπη με την Αυστραλία και ο 30χρονος αμυντικός των Αιγύπτιο τα έκανε… μαντάρα.

Ο Ο'Νιλ στο 54ο λεπτό εκτέλεσε ένα φάουλ από τα δεξιά, στέλνοντας την μπάλα στην καρδιά της αντίπαλης περιοχής. Εκεί ο Μοχάμεντ Χάνι με άψογη κεφαλιά πέτυχε ένα υπέροχο γκολ, αλλά σε λάθος… εστία, καθώς αντί να διώξει, κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, ισοφαρίζοντας σε 1-1 για την Αυστραλία.

Αυτό ήταν το δεύτερο αυτογκόλ του Χάνι στη διοργάνωση, διότι στην πρεμιέρα του θεσμού, απέναντι στο Βέλγιο, ο ίδιος ποδοσφαιριστής σκόραρε για χάρη των «κόκκινων διαβόλων» στο τελικό 1-1.

Ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που κατάφερε να βρει στόχο στα δικά του δίχτυα ήταν ο Τόντορ Βούτσοφ το μακρινό 1966, τότε που πλήγωσε την χώρα του, τη Βουλγαρία δύο φορές και έγινε ο πρώτος που πέτυχε αυτό το μαύρο ρεκόρ.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗWorld Cup 2026

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