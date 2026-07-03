Ο Χάνι στο πάνθεον των… αυτογκόλ: Δύο στο ίδιο Μουντιάλ!

Ο Μοχάμεντ Χάνι άθελα του πλήγωσε την Αίγυπτο σε μία φάση που όλα πήγαν στραβά.

Στην αναμέτρηση με την Αυστραλία για τη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 η παρέα του Σαλάχ βρέθηκε αντιμέτωπη με την Αυστραλία και ο 30χρονος αμυντικός των Αιγύπτιο τα έκανε… μαντάρα.

Ο Ο'Νιλ στο 54ο λεπτό εκτέλεσε ένα φάουλ από τα δεξιά, στέλνοντας την μπάλα στην καρδιά της αντίπαλης περιοχής. Εκεί ο Μοχάμεντ Χάνι με άψογη κεφαλιά πέτυχε ένα υπέροχο γκολ, αλλά σε λάθος… εστία, καθώς αντί να διώξει, κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, ισοφαρίζοντας σε 1-1 για την Αυστραλία.

Αυτό ήταν το δεύτερο αυτογκόλ του Χάνι στη διοργάνωση, διότι στην πρεμιέρα του θεσμού, απέναντι στο Βέλγιο, ο ίδιος ποδοσφαιριστής σκόραρε για χάρη των «κόκκινων διαβόλων» στο τελικό 1-1.

Ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που κατάφερε να βρει στόχο στα δικά του δίχτυα ήταν ο Τόντορ Βούτσοφ το μακρινό 1966, τότε που πλήγωσε την χώρα του, τη Βουλγαρία δύο φορές και έγινε ο πρώτος που πέτυχε αυτό το μαύρο ρεκόρ.

🚨 HISTORY MADE in the worst way possible



😭 Mohamed Hany’s own goal is the equaliser… and it makes him the SECOND player in World Cup history to score TWO own goals in a single tournament.



🏟️ Only precedent:

🇧🇬 Bulgaria Todor Vutzov – 1966

🗓️ 60 years later.



👊 Football is… pic.twitter.com/vsh1fy1Rhd — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 3, 2026

sport-fm.gr