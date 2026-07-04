Μπετανκόρ: «Θέλω να παίξω για τη Λας Πάλμας»

Στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη Λας Πάλμας επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του ο Χέφτε Μπετανκόρ, σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε στην «AS».

Ο Χέφτε Μπετανκόρ δεν βρισκόταν στη λίστα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού και είναι εκτός πλάνων του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον Ισπανό σέντερ φορ να δηλώνει στη «AS» πως δεν γνωρίζει τι θα γίνει με τους «ερυθρόλευκους» και πως ο ίδιος θέλει να συνεχίσει στη Λας Πάλμας.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει με το συμβόλαιό μου στον Ολυμπιακό. Θα δούμε τι θα συμβεί στο μέλλον» ανέφερε ο 32χρονος στράικερ, συμπληρώνοντας: «Οι συνομιλίες με τη Λας Πάλμας συνεχίζονται. Θέλω να παίξω για τη Λας Πάλμας και ο σύλλογος θέλει να παίξω εκεί. Λογικά δεν θα είναι δύσκολο να τελειώσει η υπόθεση, επειδή υπάρχει προθυμία και από τις δύο πλευρές. Είμαστε στη μέση των διαπραγματεύσεων, θα δούμε τι θα γίνει».

Πηγή: sdna.gr