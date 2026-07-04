Πασκουάλ: «Ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα»

Με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για την πορεία του Ολυμπιακού στη φετινή Ευρωλίγκα τοποθετήθηκε ο Τσάβι Πασκουάλ, στο περιθώριο της παρουσίας του στο Telekom Center για το Συνέδριο των προπονητών της διοργάνωσης.

Ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε στην εικόνα συνέπειας και ποιότητας που παρουσίασε η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα από την αρχή έως το τέλος της σεζόν, τονίζοντας πως δίκαια κατέκτησε τον τίτλο.

«Συγχαρητήρια στον Γιώργο Μπαρτζώκα. Ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα, από την πρώτη μέρα της Ευρωλίγκας μέχρι την τελευταία. Αυτός και η Βαλένθια έτσι όπως το είδα εγώ. Δυνατή ομάδα αμυντικά, έπαιζε πολύ καλό μπάσκετ επιθετικά, μοίραζε τη μπάλα. Πραγματικά το άξιζαν.

Πολλές φορές στο Final Four μπορεί να είσαι η καλύτερη ομάδα και να μην είσαι στη μέρα σου και να χάσεις έναν τίτλο. Αυτή η σεζόν τους όμως ήταν η τέλεια. Είναι μία από τις χρονιές που η καλύτερη ομάδα κατέκτησε τη διοργάνωση», είπε αναλυτικά.