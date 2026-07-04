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Πασκουάλ: «Ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα»

ΓΗΠΕΔΟ

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Πασκουάλ: «Ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα»

Ο Τσάβι Πασκουάλ αποθέωσε τον Ολυμπιακό και τον Γιώργο Μπαρτζώκα, χαρακτηρίζοντας τους «ερυθρόλευκους» την καλύτερη ομάδα όλης της σεζόν στην Ευρωλίγκα.

Με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για την πορεία του Ολυμπιακού στη φετινή Ευρωλίγκα τοποθετήθηκε ο Τσάβι Πασκουάλ, στο περιθώριο της παρουσίας του στο Telekom Center για το Συνέδριο των προπονητών της διοργάνωσης.

Ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε στην εικόνα συνέπειας και ποιότητας που παρουσίασε η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα από την αρχή έως το τέλος της σεζόν, τονίζοντας πως δίκαια κατέκτησε τον τίτλο.

«Συγχαρητήρια στον Γιώργο Μπαρτζώκα. Ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα, από την πρώτη μέρα της Ευρωλίγκας μέχρι την τελευταία. Αυτός και η Βαλένθια έτσι όπως το είδα εγώ. Δυνατή ομάδα αμυντικά, έπαιζε πολύ καλό μπάσκετ επιθετικά, μοίραζε τη μπάλα. Πραγματικά το άξιζαν.

Πολλές φορές στο Final Four μπορεί να είσαι η καλύτερη ομάδα και να μην είσαι στη μέρα σου και να χάσεις έναν τίτλο. Αυτή η σεζόν τους όμως ήταν η τέλεια. Είναι μία από τις χρονιές που η καλύτερη ομάδα κατέκτησε τη διοργάνωση», είπε αναλυτικά.

 

 

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