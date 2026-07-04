Παρελθόν ο Τζίμας... τρεις ημέρες μετά την ανακοίνωσή του

Δεν θα φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού τελικά ο Παναγιώτης Τζίμας, αφού οι μαυροπράσινοι, τρεις ημέρες μετά την επισημοποίηση της συνεργασίας τους, ενημέρωσαν για το διαζύγιο.

Όπως σημειώνεται ο λόγος είναι οικογενειακά ζητήματα που παίκτη.

Η ανακοίνωση:

Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας του με τον ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Τζιμά.Ο ποδοσφαιριστής εξέφρασε την επιθυμία του να αποχωρήσει από την Κύπρο και να επιστρέψει στην πατρίδα του, λόγω σοβαρού προσωπικού ζητήματος που προέκυψε και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.Η ομάδα έκανε αποδεκτό το αίτημά του και του εύχεται κάθε επιτυχία τόσο στην προσωπική του ζωή όσο και στην επαγγελματική του πορεία.