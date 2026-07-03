Από τα πέναλτι στους 16 του Μουντιάλ η Αίγυπτος!

Ένα πρώτο ημίχρονο με ένταση, καλό ρυθμό εκτυλίχθηκε στο Ντάλας, με την Αίγυπτο να πηγαίνει στα αποδυτήρια προηγούμενη 1-0 της Αυστραλίας, στην πρώτη νοκ άουτ αναμέτρηση στην 96χρονη ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων ανάμεσα σε δύο εθνικές ομάδες από την Ασία, την Αφρική ή την Ωκεανία.

Η Αυστραλία μπήκε πιο δυνατά στον αγωνιστικό χώρο, επιδιώκοντας να πιέσει ψηλά και να επιβάλει τον ρυθμό της. Η πρώτη μεγάλη στιγμή ήρθε μόλις στο 5ο λεπτό, όταν ο Βολπάτο επιχείρησε δυνατό σουτ, με την μπάλα να σταματά στο δοκάρι της εστίας του Σόμπιερ. Ωστόσο, μετά το ενθαρρυντικό ξεκίνημα, η ομάδα του Πόποβιτς άρχισε σταδιακά να χάνει τη δημιουργικότητά της.

Η Αίγυπτος ισορρόπησε γρήγορα την αναμέτρηση, ανέβασε την ένταση στο παιχνίδι της και εκμεταλλεύτηκε τους χώρους που άρχισαν να εμφανίζονται. Παρότι ο Σαλάχ δεν βρέθηκε ιδιαίτερα στο προσκήνιο, η παρουσία του ήταν αρκετή για να τραβάει πάνω του αμυντικούς και να δημιουργεί προϋποθέσεις για τους Ασούρ, Ζίζο και Μαρμούς, οι οποίοι έβαλαν σε αρκετές περιπτώσεις σε δοκιμασία την αυστραλιανή άμυνα.

Η πίεση της ομάδας του Χασάν απέδωσε καρπούς στο 13ο λεπτό. Έπειτα από εκτέλεση φάουλ, οι Αυστραλοί απομάκρυναν προσωρινά την μπάλα, όμως οι Αιγύπτιοι διατήρησαν την κατοχή. Ο Μαρμούς τροφοδότησε τον Χάφεζ, εκείνος πραγματοποίησε εξαιρετική σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι και ο Ασούρ, με δυνατή κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Η Αίγυπτος έφτασε τα έξι γκολ σε τέσσερις αγώνες στο φετινό Μουντιάλ, ξεπερνώντας ήδη τη συνολική επιθετική συγκομιδή των τριών προηγούμενων συμμετοχών της στη διοργάνωση (συνολικά πέντε τέρματα το 1934, το 1990 και το 2018).

Η Αυστραλία προσπάθησε να αντιδράσει μέχρι την ανάπαυλα, διατηρώντας την κατοχή για μεγάλα διαστήματα, όμως δεν κατάφερε να μετατρέψει την υπεροχή της σε ουσιαστικές ευκαιρίες. Αντίθετα, η Αίγυπτος έδειχνε πιο απειλητική στις μεταβάσεις και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο έχοντας τον έλεγχο του σκορ.

Ρεκόρ σε… αυτογκόλ!

Η Αίγυπτος μπήκε πολύ δυνατά και με το… καλησπέρα του β’ μέρους βρέθηκε μια ανάσα από το γκολ, αλλά ο Μαρμούς στο τετ α τετ αστόχησε! Η Αυστραλία ανέβασε την απόδοσή της και πίεσε για το γκολ της ισοφάρισης. Αυτό ήρθε στο 55ο λεπτό, όταν από φάουλ του Ο’Νιλ , ο Χάνι με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Ηταν το 13ο αυτογκόλ στο φετινό Μουντιάλ, ρεκόρ στην ιστορία των τουρνουά, αλλά και το δεύτερο του Αιγύπτιου αμυντικού στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Από κει και πέρα ο ρυθμός έπεσε, οι δυο ομάδες απέφυγαν τα ρίσκα, με την Αυστραλία να έχει περισσότερες δυνάμεις, αλλά να μην μπορούν να βρίσκουν χώρους. Οι αλλαγές του Χασάν έδωσαν φρεσκάδα στην ομάδα του, η οποία στις καθυστερήσεις είχε την τεράστια ευκαιρία να σκοράρει, αλλά ο Μπιτς με τρομερή επέμβαση νίκησε τον Ραμπιά και έστειλε το ματς στην παράταση.

Παράταση με το μυαλό στα… πέναλτι

Οι Αιγύπτιοι μπήκαν ξανά πιο δυνατά και στο 93’ ο Σαλάχ βρέθηκε φάτσα με το τέρμα, αλλά αστόχησε. Η ομάδα του Χασάν είχε τον έλεγχο, πίεσε, αλλά δεν κατάφερε να βρει χώρους. Οι Αυστραλοί δεν βρήκαν ευκαιρίες να βγουν στην αντεπίθεση και είχαν έναν πιο ανασταλτικό ρόλο. Η ομάδα του Χασάν πίεσε και στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, αλλά και πάλι χωρίς αποτέλεσμα, μιας και η αμυντική γραμμή των Αυστραλών ήταν απροσπέλαστη.

Το πείραμα δεν πέτυχε, η Αίγυπτος στους «16»

Ο Πόποβιτς πέρασε στο 118' τον έμπειρο Ράιαν για να υπερασπισθεί την εστία της Αυστραλίας στη ρώσικη ρουλέτα, αλλά η συνταγή απέτυχε. Οι Αιγύπτιοι (Σάμπερ, Ραμπιά, Σαλάχ, Αμπντελμαγκουί) ευστόχησαν σε όλα, με τους Σούτερ, Χέρινγκτον αν είναι οι μοιραίοι για την ομάδα τους (4-2).

gazzetta.gr