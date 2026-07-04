Πλήγμα για το Μαρόκο: Αποχώρησε τραυματίας με δάκρυα στα μάτια ο Σαϊμπάρι

Ο Ισμαέλ Σαϊμπάρι αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση του Μαρόκου με τον Καναδά για τη φάση των «16» του Μουντιάλ, προκαλώντας έντονη ανησυχία στο στρατόπεδο των Αφρικανών.

Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός ένιωσε ενοχλήσεις στο πίσω μέρος του ποδιού του χωρίς να υπάρχει επαφή, έπεσε στον αγωνιστικό χώρο και έδειξε άμεσα πως δεν μπορούσε να συνεχίσει.

Το ιατρικό επιτελείο μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και ο Σαϊμπάρι αποχώρησε από την αναμέτρηση με δάκρυα στα μάτια, με τον Ραχίμι να περνά στη θέση του.

Πρόκειται για μεγάλο πλήγμα για το Μαρόκο, καθώς ο 23χρονος αποτελεί τον πρώτο σκόρερ της ομάδας στη διοργάνωση με τρία γκολ και έναν από τους πιο επιδραστικούς παίκτες της μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ.