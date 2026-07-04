Σημαντική ανακοίνωση για τους κατόχους διαρκείας – Τι αλλάζει από τη Δευτέρα

Σημαντική ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ για τους κατόχους διαρκείας. Αναλυτικά:

«Η περίοδος έκπτωσης 15% για τους υφιστάμενους κατόχους ολοκληρώθηκε σήμερα από το Orange Shop και αύριο στις 21:00 από το διαδίκτυο. Αμέσως μετά, από τα ξημερώματα της Δευτέρας 06/07 ξεκινά η έκπτωση ανανέωσης 10% με προνόμιο 50 επιπλέον πόντους Loyalty.

H περίοδος του 10% θα ολοκληρωθεί στις 19/07 όπως και η περίοδος έκπτωσης 5% για τους νέους κατόχους. Καλούμε όλο τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ να γίνει μέρος αυτής της προσπάθειας και να δηλώσει παρών στην πιο ιστορική χρονιά του Θρύλου μας. Το μεγαλείο της συμμετοχής σε αυτή την προσπάθεια είναι ένα παράσημο περηφάνιας για τον κάθε κάτοχο διαρκείας. Γιατί θα μπορεί να δηλώνει ότι ήταν και αυτός ΠΑΡΩΝ στον πρώτο Αιώνα Ζωής, της μεγαλύτερης ομάδας της Κύπρου».