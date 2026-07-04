«Προβάρει τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε ο Ριτσάρλισον»
ΓΗΠΕΔΟ
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Oι Τούρκοι στοχεύουν στον Ριτσάρλισον της Τότεναμ
Σε αναζήτηση επιθετικού βρίσκεται η Φενέρμπαχτσε, με τους Τούρκους να σκανάρουν την αγορά για τον κατάλληλο άνθρωπο που θα ανεβάσει επίπεδο την επιθετική τους γραμμή.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη γειτονική χώρα η Φενέρ έχει εστιάσει στην περίπτωση του Ριτσάρλισον της Τότεναμ.
Ο Βραζιλιάνος επιθετικός είχε μία απογοητευτική σεζόν με τα «σπιρούνια», όπως και ολόκληρη η ομάδα, με τον 29χρονο επιθετικό πλέον να βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τους Λονδρέζους.
Ο Ριτσάρλισον σε συνολικά 43 εμφανίσεις σημείωσε 12 γκολ και μοίρασε πέντε ασίστ.
Η Φενέρ θέλει να χτυπήσει την κυριαρχία της Γαλατάσαραι και θεωρεί πως με τη προσθήκη του Ριτσάρλισον θα μπορέσει να αλλάξει τις ισορροπίες στο πρωτάθλημα Τουρκίας.
Πηγή: sport-fm.gr