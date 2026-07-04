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«Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Σμαΐλοβιτς στον Ολυμπιακό»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Σμαΐλοβιτς στον Ολυμπιακό»

Σύμφωνα με σουηδικό δημοσίευμα ο Ολυμπιακός ήρθε σε οριστική συμφωνία με τη Σάντεφιορντ για την απόκτηση του Ζίνεντιν Σμαΐλοβιτς με ποσό ρεκόρ για τον νορβηγικό σύλλογο!

Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρείται ο Ζίνεντιν Σμαΐλοβιτς, σύμφωνα με τους Σουηδούς!

Όπως αποκαλύπτει το απόγευμα του Σαββάτου (04/076) το σουηδικό Μέσο, «expressen», η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έφτασε σε συμφωνία με τη Σάντεφιορντ για την απόκτηση του 22χρονου κεντρικού αμυντικού, με ένα ποσό-ρεκόρ για τον νορβηγικό σύλλογο.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στο εν λόγω δημοσίευμα, οι «ερυθρόλευκοι» θα βγάλουν από τα ταμεία τους 5 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά του πανύψηλου νεαρού στόπερ, ένα ποσό που μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 6 εκατ. ευρώ με τα μπόνους.

Μάλιστα, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο που θα έβαζε «φρένο» στο deal των δύο ομάδων, ο Σουηδός αμυντικός αναμένεται σύντομα να μπει στο αεροπλάνο και να ταξιδέψει στην Ελλάδα ώστε να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να επισημοποιηθεί η μεταγραφή του.

Στους 15 μήνες παρουσίας του στη Σάντεφιορντ, ο Σμαΐλοβιτς «εκτόξευσε» τις μετοχές του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, μετρώντας με τη φανέλα των Νορβηγών 39 συμμετοχές με δύο γκολ και τρεις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

 

 

 

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