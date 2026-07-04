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Ιπτάμενος Αντονέλι στο Σίλβερστοουν και νέα pole position για το παιδί-θαύμα της Mercedes!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ιπτάμενος Αντονέλι στο Σίλβερστοουν και νέα pole position για το παιδί-θαύμα της Mercedes!

Ο Κίμι Αντονέλι κατέκτησε τη δεύτερη σερί και πέμπτη φετινή pole position, με τον Ιταλό πιλότο της Mercedes να καταγράφει τον καλύτερο χρόνο στις κατατακτήριες του Σίλβερστοουν. Στο 2-3 η Ferrari.

Με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο ολοκληρώθηκε το αγωνιστικό πρόγραμμα του Σαββάτου στο Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας για τον Κίμι Αντονέλι!

Το παιδί-θαύμα της Mercedes που έχει τρελάνει φέτος όλο τον κόσμο της Formula 1, ήταν ο μεγάλος νικητής των κατατακτήριων δοκιμών στην ιστορική πίστη του Σίλβερστοουν, κατακτώντας τη δεύτερη σερί και πέμπτη φετινή pole position.

Λίγες μόνο ώρες μετά τη νίκη του στο Sprint Race, ο 19χρονος Ιταλός πιλότος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στα Q2 και Q3, καταγράφοντας τον καλύτερο χρόνο ανάμεσα στους 22 οδηγούς με 1:28.111.

Από κοντά κινήθηκαν και οι δύο Ferrari, με τον Σαρλ Λεκλέρ να νικά τον teammate του και να κατακτά τη δεύτερη θέση, με τον Λιούις Χάμιλτον να συμπληρώνει την πρώτη τριάδα.

Δίπλα στο πλευρό του επτάκις παγκόσμιου πρωταθλητή στον αυριανό αγώνα θα εκκινήσει ο Τζορτζ Ράσελ, ενώ, έκπληξη αποτέλεσε η εμφάνιση του Άιζακ Χατζάρ, που κατέγραψε τον 5ο καλύτερο χρόνο και άφησε πίσω του τους Λάντο Νόρις, Μαξ Φερστάπεν και Όσκαρ Πιάστρι.

Η έναρξη του ένατου Grand Prix της σεζόν είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Κυριακής (05/07) στις 17:00 ώρα Κύπρου.

 

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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