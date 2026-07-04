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Βόμβα από Ουρμπόνας: «Ο Παναθηναϊκός κερδίζει την κούρσα για Μπόνγκα»!

ΓΗΠΕΔΟ

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Βόμβα από Ουρμπόνας: «Ο Παναθηναϊκός κερδίζει την κούρσα για Μπόνγκα»!

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Ντονάτας Ουρμπόνας στο «Basketnews», ο Παναθηναϊκός AKTOR νίκησε τον ανταγωνισμό και πλησιάζει στην απόκτηση του Άιζακ Μπόνγκα!

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών αναφορικά με το μέλλον του Άιζακ Μπόνγκα και του επόμενου σταθμού της καριέρας του.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (04/07) η Παρτίζαν ανακοίνωσε πως ο Γερμανός φόργουορντ αποχωρεί από τους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου και πως θα συνεχίσει σε άλλη ομάδα της Ευρωλίγκας, με τους Ισπανούς να αποκαλύπτουν πως βρίσκεται μια... ανάσα από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ωστόσο, φαίνεται πως υπάρχει αλλαγή σκηνικού στην εν λόγω υπόθεση, η οποία και είναι από τις πιο «καυτές» μάχες της offseason της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, μιας και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παίκτες της ελεύθερης αγοράς.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Ντονάτας Ουρμπόνας στο «Basketnews», ο Παναθηναϊκός AKTOR φαίνεται πως νίκησε τον ανταγωνισμό και πως πλησιάζει στην απόκτηση του 26χρονου άσου!

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά του λιθουανικό Μέσο, η πιθανή συμφωνία των «πράσινων» με τον Μπόνγκα θα περιλαμβάνει ρήτρες αποχώρησης του παίκτη για το ΝΒΑ σε κάθε καλοκαίρι του συμβολαίου, αφήνοντας ανοικτό το «παράθυρο» να διεκδικήσει το όνειρό του στα μαγικά παρκέ των ΗΠΑ.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο διεθνής φόργουορντ κατέγραψε συνολικά 38 συμμετοχές με τη φανέλα της Παρτίζαν στην Ευρωλίγκα, μετρώντας 9,9 πόντους, 5,6 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ και 14,3 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης κατά μέσο όρο.

 

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