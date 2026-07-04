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Βραζιλία – Νορβηγία: Η παράδοση, ο Χάαλαντ και η πρόκληση της Σελεσάο

ΓΗΠΕΔΟ

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Βραζιλία – Νορβηγία: Η παράδοση, ο Χάαλαντ και η πρόκληση της Σελεσάο

Μεγάλο ματς ανάμεσα στη Βραζιλία και τη Νορβηγία.

Η Εθνική Βραζιλίας μπορεί να δυσκολεύτηκε απέναντι στην Ιαπωνία, όμως κατάφερε να πάρει την πρόκριση με ανατροπή (2-1) και πλέον στρέφει την προσοχή της στη νοκ άουτ αναμέτρηση με τη Νορβηγία, για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 5/7 στις 23:00.

Οι πεντάκις παγκόσμιοι πρωταθλητές δείχνουν να βρίσκουν σταδιακά ρυθμό μέσα στη διοργάνωση, με το δεύτερο ημίχρονο απέναντι στους Ιάπωνες να αποτελεί μέχρι στιγμής την πιο ολοκληρωμένη τους εμφάνιση.

Καθοριστικός ήταν ο Μπρούνο Γκιμαράες, ο οποίος μοίρασε ακόμη μία ασίστ -την τέταρτη σε ισάριθμα παιχνίδια- για το νικητήριο γκολ του Γκάμπριελ Μαρτινέλι στις καθυστερήσεις.

Οι επιλογές του Αντσελότι

Παρότι δεν βρήκε δίχτυα απέναντι στην Ιαπωνία, ο Βινίσιους Τζούνιορ εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό επιθετικό όπλο της Βραζιλίας, έχοντας ήδη σημειώσει τέσσερα γκολ στη διοργάνωση.

Ευχάριστα είναι και τα νέα για τον Ραφίνια, ο οποίος επέστρεψε στις προπονήσεις μετά τον τραυματισμό του και διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα.

Αντίθετα, η απουσία του Λούκας Πακετά δημιουργεί πονοκέφαλο στον Κάρλο Αντσελότι. Ο Ιταλός τεχνικός καλείται να αποφασίσει αν θα διατηρήσει την ισορροπία με έναν επιπλέον μέσο ή αν θα επιλέξει πιο επιθετική προσέγγιση, δίνοντας χώρο στον νεαρό Έντρικ ή στον Μαρτινέλι.

Ένα από τα μεγάλα ερωτήματα αφορά τον Νεϊμάρ. Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Βραζιλίας επέστρεψε πρόσφατα από τραυματισμό και έχει πάρει περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, γεγονός που, σύμφωνα με τον Αντσελότι, δεν τον αφήνει ικανοποιημένο.

Ο Ιταλός προπονητής ξεκαθάρισε πάντως πως ο έμπειρος άσος προπονείται σε υψηλό επίπεδο και θα χρησιμοποιηθεί όταν οι συνθήκες του αγώνα το απαιτήσουν.

Ο Χάαλαντ και τα ύψη της Νορβηγίας

Η μεγαλύτερη απειλή για τη Βραζιλία ακούει στο όνομα του Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι μετρά ήδη πέντε γκολ στο τουρνουά και αποτελεί το σημείο αναφοράς της νορβηγικής επίθεσης.

Ο Αντσελότι στάθηκε ιδιαίτερα στην ποιότητα της Νορβηγίας στις στατικές φάσεις, επισημαίνοντας πως διαθέτει παίκτες με μεγάλη δύναμη στο ψηλό παιχνίδι, όπως ο Χάαλαντ (1,95), ο Αλεξάντερ Σόρλοτ (1,96) και ο στόπερ Κρίστοφερ Άγιερ (1,98).

Η ιστορία δεν είναι με το μέρος της Βραζιλίας στις αναμετρήσεις με τη Νορβηγία. Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί τέσσερις φορές, με τη «Σελεσάο» να μην έχει καταφέρει ακόμη να πανηγυρίσει νίκη, μετρώντας δύο ισοπαλίες και δύο ήττες.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι Βραζιλιάνοι δεν έχουν αποκλείσει ευρωπαϊκή ομάδα σε νοκ άουτ αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 2002, όταν κατάκτησαν το πέμπτο τους τρόπαιο απέναντι στη Γερμανία.

Η Νορβηγία πιστεύει στην έκπληξη

Στο στρατόπεδο των Σκανδιναβών επικρατεί αισιοδοξία, χωρίς να λείπει ο σεβασμός προς τον αντίπαλο. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Στάλε Σολμπάκεν υπενθύμισε τη νίκη της Νορβηγίας επί της Βραζιλίας στο Μουντιάλ του 1998, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η ομάδα του μπορεί να επαναλάβει έναν αντίστοιχο άθλο.

Παράλληλα, αστειεύτηκε ότι δεν ανησυχεί ιδιαίτερα για τον Νεϊμάρ «αρκεί να μείνει στον πάγκο», ενώ χαρακτήρισε τον Βινίσιους έναν ποδοσφαιριστή που δημιουργεί προβλήματα σε κάθε άμυνα όταν βρίσκεται σε καλή ημέρα.

Ο τερματοφύλακας της Νορβηγίας, Όριαν Νίλαντ, έδωσε το σύνθημα ενόψει της αναμέτρησης, χαρακτηρίζοντάς την ως «το παιχνίδι της ζωής» για την Εθνική ομάδα του.

Ο 35χρονος γκολκίπερ υπογράμμισε την εμπιστοσύνη που έχει στην αμυντική λειτουργία ,  επισημαίνοντας ότι η ομάδα του είχε μία από τις καλύτερες άμυνες στα ευρωπαϊκά προκριματικά και πως θα χρειαστεί μια σχεδόν τέλεια εμφάνιση για να αποκλείσει ένα από τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης.

 

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