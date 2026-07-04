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Μουντιάλ 2026: Ο Ουναΐ έστειλε το Μαρόκο στα προημιτελικά, 3-0 τον Καναδά

ΓΗΠΕΔΟ

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Μουντιάλ 2026: Ο Ουναΐ έστειλε το Μαρόκο στα προημιτελικά, 3-0 τον Καναδά

Με δύο γκολ του Ουναΐ και τον Ραχίμι να σφυρίζει τη... λήξη, το Μαρόκο «καθάρισε» με 3-0 τον Καναδά και έφυγε για τους «8» του Μουντιάλ.

Το... ταξίδι του Μαρόκου στο Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται, αντίθετα ολοκληρώθηκε για τον Καναδά. Με απόλυτο πρωταγωνιστή και σκόρερ τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ, η ομάδα του Μοχάμεντ Ουαχμπί επικράτησε 3-0 των Καναδών στο κατάμεστο «Houston Stadium» κι έγινε η πρώτη που εξασφάλισε την πρόκριση στους προημιτελικούς, όπως είχε κάνει και πριν από 4 χρόνια στο Κατάρ. Εκεί, όπου στις 9 Ιουλίου στη Βοστώνη (23:00), θα τεθεί αντιμέτωπη με τη νικήτρια του αγώνα που ακολουθεί (00:00) ανάμεσα στην Παραγουάη και στη Γαλλία. 

Κλασική ευκαιρία για τον Καναδά χάθηκε στο 10ο λεπτό, με τον Μπόνου να κάνει μεγάλη επέμβαση στο τετ-α-τετ με τον Ολουβασέγι. Η ομάδα του Τζέσι Μαρς πίεσε πάρα πολύ στο πρώτο 20λεπτο, παρά ταύτα δεν κατάφερε να προηγηθεί, με την πάροδο του χρόνου το Μαρόκο ισορρόπησε το ματς και το ημίχρονο βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες χωρίς τέρματα.

Εντελώς διαφορετικό ήταν το δεύτερο ημίχρονο και σ' αυτό συνέβαλλε το γρήγορο γκολ για τους Αφρικανούς. Ο Ραχίμι εκτέλεσε έξυπνα το φάουλ με πάσα προς τον Ουναΐ, ο οποίος με εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή άνοιξε το σκορ (1-0) στο 50' για το Μαρόκο. Ήταν το πρώτο γκολ του πρώην άσσου του Παναθηναϊκού στη διοργάνωση, αλλά όχι το... τελευταίο!

Οι παίκτες του Καναδά προσπάθησαν να πιέσουν για την ισοφάριση, ωστόσο, δεν ήταν ιδιαίτερα απειλητικοί προς την εστία του Μπόνο. Μοιραία άφησαν κενούς χώρους στα μετόπισθεν, εκεί όπου οι Αφρικανοί κατάφεραν να βρουν και δεύτερο γκολ στο 82' και πάλι με τον Ουναΐ από ασίστ του Μπραχίμ Ντίας και να «κλειδώσουν» τη νίκη πρόκριση. 

Το Μαρόκο είχε δοκάρι με τον Ραχίμι στο 85', ωστόσο, ο ίδιος παίκτης στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων κατάφερε να σκοράρει με πλασέ και να «γράψει» το τελικό 3-0.

Διαιτητής: Μάικλ Όλιβερ (Αγγλία)

Κίτρινες: Ντέιβιντ, Λαριέα, Ντε Φουζερόλς, Λαρίν - Χαλάλ, Χακίμι, Ουναΐ, Ελ Κανούς

Κόκκινες: -

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΑΝΑΔΑΣ (Τζέσι Μαρς): Κρεπό, Τζόνστον, Ντε Φουζερόλς, Μπομπίτο, Λαριέα (78' Σάφελμπουργκ), Σιγκούρ (87' Οσόριο), Εουστάκιο, Ντέιβιντ (78' Αχμέντ), Ολουβασέγι (63' Λαρίν), Μπιουκάναν (87' Νέλσον), Άχμεντ

ΜΑΡΟΚΟ (Μοχάμεντ Ουαχμπί): Μπόνο, Χακίμι, Μαζράουϊ, Ντιόπ (87' Σααντάνε), Χαλάλ, Μπουαντί (63' Αμραμπατ), Ουναΐ (87' Μουραμπέτ), Ελ Αϊναουΐ, Ελ Κανούς (63' Ταλμπί), Σαϊμπάρι (22' Ραχίμι), Ντίας

 

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