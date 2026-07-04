ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φιλική τριάρα στον Άγιαξ με το… Neestrup's way για τον Παναθηναϊκό!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Φιλική τριάρα στον Άγιαξ με το… Neestrup's way για τον Παναθηναϊκό!

Ο Παναθηναϊκός με ενέργεια, στρωτό παιχνίδι και ποδοσφαιρική λογική, επιβλήθηκε 3-1 του Άγιαξ στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας και η δουλειά του Νίστρουπ στην Ολλανδία έχει ξεκάθαρα αποτελέσματα.

Ομάδα με πλάνο. Με παίκτες που έχουν δουλέψει συνεργασίες και ξέρουν πώς, πού και πότε πρέπει να δράσουν. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος από τη δουλειά του Τζέικομπ Νίστρουπ στη φετινή καλοκαιρινή προετοιμασία του Παναθηναϊκού.

Φάνηκε και στο πιο δυνατό τεστ κόντρα στον Άγιαξ (3-1) πως οι «πράσινοι» είναι ένα καλά δουλεμένο σύνολο που… έχει τρέξει πολύ, για να βγάζει τέτοιες εντάσεις, να πρεσάρει και ν’ αποκτά όλο και περισσότερη διάρκεια σε αυτό που θέλει να εμφανίσει στα επίσημα ματς.

Στο ματς του Έρμελο, ο Νίστρουπ τοποθέτησε τους Καμαρά και Τσέριν στα χαφ. Ο Τετέι γι’ ακόμα μια φορά έδειξε έτοιμος να συμβάλλει πολύ διαφορετικά και με πιο αποτελεσματικό τρόπο στη γραμμή κρούσης, ενώ και ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας (που μπήκε από το 14' λόγω αναγκαστικής αλλαγής του Καλάμπρια) από δεξιά ήδη αποδεικνύει γιατί αποκτήθηκε.

Οι «πράσινοι» ήταν κυρίαρχοι στο πρώτο ημίωρο. Ο Τετέι στο 15ο λεπτό φεύγοντας πίσω από τη σέντρα στην κάθετη του Τσάπρα έκανε το 1-0, ενώ, ο Ζαρουρί στο 30’ από πανέμορφο 1-2 των Γιάγκουσιτς και Ίνγκασον (που βρήκε τον Κροάτη με τακουνιά) διπλασίασε τα τέρματα του Παναθηναϊκού. Οι Ολλανδοί κατάφεραν να δοκιμάσουν τις αμυντικές αντιδράσεις των παικτών του Παναθηναϊκού στο τελευταίο 15λεπτο του πρώτου μέρους.

Ο Άγιαξ «συνήλθε» από το πρώτο, κάκιστο δικό του και εξαιρετικό για το «τριφύλλι», πρώτο ημίωρο. Και μάλιστα, επιτεύχθηκε και γκολ μείωσης του σκορ, αλλά από στατική φάση. Η κεφαλιά του Κοναντού στο 43’ έκανε το 2-1 και ο ίδιος παίκτης στην πρώτη φάση με την μπάλα κάτω που οι «πράσινοι» δεν αντιμετώπισαν σωστά, απείλησε με ένα διαγώνιο τελείωμα.

Ο έλεγχος που είχε χαθεί στο τελευταίο μέρος του πρώτου ημιχρόνου ανακτήθηκε στο δεύτερο 45λεπτο, δίχως όμως να επιτρέπεται από πλευράς Άγιαξ η ίδια εκρηκτικότητα επιθετικά. Ο Αίαντας ήταν καλύτερα οργανωμένος στα μετόπισθεν και ανάγκαζε τους παίκτες του Νίστρουπ σε πιο σετ παιχνίδι. Και πάλι όμως δεν έλειψαν ορισμένες καλές συνεργασίες. Ο Κοντούρης έπαιξε σε ρόλο 10αριού, ο Τσιριβέγια συνεισέφερε στα χαφ αρχικά δίπλα στον Καμαρά κι έπειτα με τον Σιώπη, ενώ, ο Ραστόντερ πραγματοποίησε την πρώτη του ανεπίσημη εμφάνιση με την πράσινη φανέλα.

Μάλιστα, στο 66ο λεπτό σε άλλη μια στιγμή που οι παίκτες του Παναθηναϊκού πρέσαραν υπέροχα και κέρδισαν την μπάλα, ο νέος επιθετικός της ομάδας νικήθηκε σε τετ-α-τετ! Παρά τις πολλές αλλαγές στην 11άδα, ο Νίστρουπ έβλεπε τους παίκτες του να μην χάνουν την αγωνιστική τους πειθαρχία. Και σε άλλη μια στιγμή που οι μεταβιβάσεις έδειχναν να σημειώνονται με αρμονία, καθαρό μυαλό και σχεδόν... μηχανικά για ν' αλλάξει πλευρά το παιχνίδι των παικτών της ελληνικής ομάδας, ο Μπινιάρης από αριστερά «σέρβιρε» για το κεφάλι του Ταμπόρδα και σημειώθηκε το 3-1.

Όσο περνούσαν τα λεπτά, οι Ολλανδοί εκμεταλλεύτηκαν την πτώση της απόδοσης των «πράσινων» που άρχισαν να κουράζονται, αλλά πέρα από ένα δοκάρι σε μακρινό σουτ, δεν υπήρξε κάποιος σοβαρότατος κίνδυνος μέχρι και το φινάλε.

Παναθηναϊκός: Πένια (46’ Κότσαρης), Καλάμπρια (14’ Τσάπρας), Κυριακόπουλος (71’ Μπινιάρης), Ίνγκασον (46’ Κάτρης), Τουμπά (77' Λάβδας), Καμαρά (60’ Σιώπης), Τσέριν (46’ Κοντούρης), Ζαρουρί (46’ Τσιριβέγια), Αντίνο (60’ Ταμπόρδα), Γιάγκουσιτς (62’ Γιάγκουσιτς), Τετέι (60’ Ραστόντερ)

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Γαλλία ξεπέρασε τα δύσκολα της Παραγουάης και προκρίθηκε στους «8» του Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

Ομπράντοβιτς: «Θα προσαρμοστώ στις ανάγκες του Παναθηναϊκού»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Βραζιλία – Νορβηγία: Η παράδοση, ο Χάαλαντ και η πρόκληση της Σελεσάο

World Cup 2026

|

Category image

Τέλος από την Μπαρτσελόνα ο Κλάιμπερν!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Παρελθόν ο Τζίμας... τρεις ημέρες μετά την ανακοίνωσή του

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Έτοιμη να πυροδοτήσει «βόμβα» Τροσάρ η Μπεσίκτας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Γεια σου, Irodotos!», έγραψε η Σλασκ Βρότσλαβ και καλωσόρισε τον Χριστοδούλου

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Ο Ουναΐ έστειλε το Μαρόκο στα προημιτελικά, 3-0 τον Καναδά

World Cup 2026

|

Category image

Βόμβα από Ουρμπόνας: «Ο Παναθηναϊκός κερδίζει την κούρσα για Μπόνγκα»!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πασκουάλ: «Ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Σμαΐλοβιτς στον Ολυμπιακό»

Ελλάδα

|

Category image

Πλήγμα για το Μαρόκο: Αποχώρησε τραυματίας με δάκρυα στα μάτια ο Σαϊμπάρι

World Cup 2026

|

Category image

Φιλική τριάρα στον Άγιαξ με το… Neestrup's way για τον Παναθηναϊκό!

Ελλάδα

|

Category image

Νταβίντ Λουίζ, το… ισχυρό χαρτί της Πάφου για τον Πουλουλού και όχι μόνο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σημαντική ανακοίνωση για τους κατόχους διαρκείας – Τι αλλάζει από τη Δευτέρα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη