«Γεια σου, Irodotos!», έγραψε η Σλασκ Βρότσλαβ και καλωσόρισε τον Χριστοδούλου

Με κάθε επισημότητα παίκτης στης Σλασκ Βρότσλαβ είναι ο Ηρόδοτος Χριστοδούλου, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή χρονιά πέρσι με την Έ.Ν. Ύψωνα.

Ο πολωνικός σύλλογος ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου Κύπριου αμυντικού το βράδυ του Σαββάτου (04/07/26).

Μάλιστα, ο σύλλογος, αναρτώντας την είδηση στο facebook έγραψε: «Γεια σου, Irodotos!» Σημειώνεται ότι η ομάδα του Ύψωνα επωφελήθηκε ένα αρκετά καλό ποσό από το deal.