Τέλος από την Μπαρτσελόνα ο Κλάιμπερν!

Στην αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του βρίσκεται ο Γουίλ Κλάιμπερν!

Το απόγευμα του Σαββάτου (04/07) η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την αποχώρηση του 36χρονου φόργουορντ, ευχαριστώντας τον για τα όσα προσέφερε στον σύλλογο στη μοναδική του σεζόν που φόρεσε τα «μπλαουγκράνα».

Ο Καταλανικός σύλλογος πήρε την απόφαση να ενεργοποιήσει την ρήτρα αποδέσμευσης που υπήρχε στο συμβόλαιο των δύο πλευρών, το οποίο είχε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο έμπειρος άσος πραγματοποίησε μια πολύ καλή σεζόν σε Ισπανία και Ευρωλίγκα, όντας εκ των κορυφαίων παικτών της Μπαρτσελόνα σε μια δύσκολη και αρκετά μέτρια πορεία του συλλόγου.

Σε σύνολο 33 αγώνων στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, ο Κλάιμπερν κατέγραψε κατά μέσο όρο 13,8 πόντους, 4,2 ριμπάουντ, 1,6 ασίστ, 1,1 κλέψιμο και 14,7 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.