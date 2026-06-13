Η πρόταση του ΑΠΟΕΛ σε Λαΐφη, οι «μνηστήρες» και η… μπάλα στον ίδιο

Το όνομα του Κωνσταντίνου Λαΐφη συνεχίζει να φιγουράρει στον αφρό της επικαιρότητας.

Ο Κύπριος αμυντικός απασχολεί τρεις ομάδες του νησιού με την ΑΕΚ να έκανε ήδη το πιο… γερό μπάσιμο καθώς παρουσιάζεται έτοιμη να τον διεκδικήσει μέχρι τέλους. Ο 33χρονος διατηρεί συμβόλαιο με τον ΑΠΟΕΛ μέχρι τον Μάιο του 2027, ωστόσο η ομάδα της πρωτεύουσας θέλει να τον διατηρήσει στο ρόστερ της αφού αποτελεί βασικό και αναντικατάστατο μέλος.

Έτσι, ο Χάρης Φωτίου και οι συνεργάτες του κατέθεσαν ήδη πρόταση επέκτασης μέχρι το 2029 ώστε να αποτελεί «μπροστάρη» της νέας εποχής που χτίζει ο ΑΠΟΕΛ. Εν ολίγοις, η μπάλα βρίσκεται στα πόδια του Λαΐφη. Αν αποδεχτεί να μείνει κάτοικος Λευκωσίας, τότε οι όποιες συζητήσεις για «μετακόμιση» παύουν να υφίστανται.

Από την άλλη, αν αρνηθεί και εκφράσει την επιθυμία να αποχωρήσει, τότε θα ανοίξει ο κύκλος επαφών των γαλαζοκιτρίνων με υποψήφιους «μνηστήρες» καθώς κοστολογείται κοντά στο μισό εκατομμύριο. Πάντως, ο Λαΐφης δεν θα αργήσει να δώσει την απάντηση του.