Ποιος είναι ο νέος κανονισμός που έκανε… ντεμπούτο στο Μουντιάλ!

Πρεμιέρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο έκαναν και οι ΗΠΑ, εκ των διοργανωτριών του τουρνουά, και μάλιστα με εμφατικό τρόπο καθώς επικράτησαν με 4-1 της Παραγουάης.

Στο 52ο λεπτό είχαμε μια απόφαση που βλέπουμε για πρώτη φορά στα χρονικά, καθώς ο Ντάνι Μάκελι κλήθηκε -έστω και καθυστερημένη καθώς είχε συνεχιστεί το παιχνίδι- από το VAR για on field review. Το λάθος που είχε κάνει ο Ολλανδός ρέφερι αφορούσε μια κίτρινη κάρτα που έδωσε στον Ριμ, αρχηγό των ΗΠΑ, για φάουλ στον Αλμιρόν.

Ο Μάκελι είδε τη φάση στο μόνιτορ και άλλαξε την απόφασή του. Ακύρωσε την κάρτα στον Ριμ και έδωσε κίτρινη στον Αλμιρόν για βουτιά. Την ώρα του τσεκαρίσματος της φάσης, τα μάτριξ του γηπέδου έγραφαν «mistaken identity», δηλαδή «χαμένη ταυτότητα». Έτσι ονομάζεται αυτή η παρέμβαση του VAR, αλλά τι ακριβώς είναι;

Ο νέος κανονισμός επιτρέπει σε έναν διαιτητή να τσεκάρει ξανά, μέσω του μόνιτορ, μια φάση στην οποία ήταν ξεκάθαρα λάθος η απόφασή του να «κιτρινίσει» έναν ποδοσφαιριστή. Στην προκειμένη περίπτωση, ήταν διπλό το λάθος καθώς δεν θα έπρεπε να πάρει την κάρτα ο παίκτης των ΗΠΑ, αλλά αυτός της Παραγουάης γιατί προσπάθησε να τον ξεγελάσει.

Πρόκειται για μια «προσθήκη» στους κανονισμούς του ποδοσφαίρου που έγινε με κύριο λόγο την εξέταση των δεύτερων κίτρινων καρτών στους παίκτες. Διότι διαπιστώθηκαν αρκετές λανθασμένες αποφάσεις των διαιτητών σε αυτό το κομμάτι, αφήνοντας αδίκως με ποδοσφαιριστή λιγότερο μια ομάδα. Με το πρωτόκολλο του VAR μέχρι πρότινος να μην επιτρέπει στους διαιτητές να επανεξετάσουν τη δεύτερη κίτρινη κάρτα.