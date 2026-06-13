Οι ΗΠΑ πέτυχαν τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας τους

Ιδανική πρεμιέρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο έκαναν οι ΗΠΑ. Η συνδιοργανώτρια του σπουδαίου τουρνουά, διέλυσε με το εμφατικό 4-1 την Παραγουάη και έκανε άλμα πρόκρισης από την 1η κιόλας αγωνιστική.

Μια νίκη που ήρθε με άνεση, στιλ και εντυπωσιακό τρόπο, με τους Αμερικανούς να δείχνουν έτοιμοι για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Αυτή η νίκη είναι για τις ΗΠΑ η μεγαλύτερη στην ιστορία τους σε Μουντιάλ. Καθώς πρώτη φορά πετυχαίνουν 4 γκολ και είναι η πιο ευρεία επικράτησή τους. Η αμέσως προηγούμενη είχε έρθει πριν από σχεδόν 100 χρόνια.

Στο πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξήχθη ποτέ, το 1930, είχαν επικρατήσει με 3-0. Θύμα και τότε των ΗΠΑ ήταν η Παραγουάη, η οποία τείνει να γίνει η αγαπημένη αντίπαλος των Αμερικανών σε Μουντιάλ…