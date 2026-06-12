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Πλήγμα στον Καναδά ενόψει πρεμιέρας - Χωρίς τον ηγέτη του!

ΓΗΠΕΔΟ

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Πλήγμα στον Καναδά ενόψει πρεμιέρας - Χωρίς τον ηγέτη του!

Με μια σημαντική απουσία θα αγωνιστεί ο Καναδάς στο πρώτο του ματς για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, καθώς ο ηγέτης της Εθνικής, Αλφόνσο Ντέιβις, τέθηκε οριστικά νοκ άουτ λόγω τραυματισμού.

Ο μπακ της Μπάγερν Μονάχου δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την Εθνική του ομάδα στον πρώτο αγώνα κόντρα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Την είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος ο προπονητής του Καναδά, Τζέσι Μαρς, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. Ο Αμερικανός προπονητής ενημέρωσε πως ο αρχηγός της ομάδας δεν έχει ξεπεράσει 100% τις ενοχλήσεις στον μηρό, με αποτέλεσμα να μην κρίνεται ικανός για τη μεγάλη πρεμιέρα.

Το ζήτημα για τον Ντέιβις ξεκινάει τον προηγούμενο μήνα κατά τη διάρκεια του ημιτελικού του Champions League, με τα χρώματα της Μπάγερν Μονάχου απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Αν και ο παίκτης έχει ξεκινήσει να προπονείται κανονικά, οι γιατροί της ομάδας έκριναν ότι δεν πρέπει να πάρουν ρίσκα με τη συμμετοχή του στο πρώτο παιχνίδι της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

sdna.gr 

 

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