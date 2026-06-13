Πιέζει για Ρόκα ο Ολυμπιακός, αναμονή για Μάρμολ και η ξεχωριστή περίπτωση Καντιού

Σε 16 ημέρες ο Ολυμπιακός ξεκινά την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν. Στις 29 του μήνα οι «ερυθρόλευκοι» θα βρεθούν στου Ρέντη, όπου θα κάνουν… σέντρα στην επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο η οποία θα έχει μεγάλα «πρέπει» από την αρχή της.

Οι Πειραιώτες θα ήθελαν ιδανικά στην εκκίνηση της προετοιμασίας να έχουν ορισμένους νέους παίκτες στο ρόστερ, ώστε να αρχίσουν να αφομοιώνουν το παιχνίδι του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Και κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση, έχοντας ορισμένες υποθέσεις αρκετά ψηλά στη μεταγραφική τους λίστα.

Ο Ζόελ Ρόκα είναι ο εξτρέμ που την παρούσα στιγμή αποτελεί μια προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό. Συζητήσεις με τον ποδοσφαιριστή και την Τζιρόνα υπάρχουν, με τους «ερυθρόλευκους» να προσπαθούν να φτάσουν σε συμφωνία με την ισπανική ομάδα για τον 21χρονο εξτρέμ που έχει κυκλώσει ο Μεντιλίμπαρ.

Την ίδια ώρα, οι Πειραιώτες αναμένουν την απάντηση του Μίκα Μάρμολ. Ο 24χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ έχει στα χέρια του την πρόταση του Ολυμπιακού, η οποία δεν είναι και η μοναδική. Κάπως έτσι, αναμένεται και μάλιστα άμεσα η κατάληξη της υπόθεσης, με τους «ερυθρόλευκους» να ελπίζουν σε θετική και να δημιουργήσουν έτσι ένα ισχυρό δίδυμο αριστεροπόδαρων στόπερ.

Ξεχωριστή είναι και η περίπτωση του Νοά Καντιού. Ο Γάλλος χαφ βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη λίστα του Ολυμπιακού και οι πρώτες επαφές έχουν ήδη γίνει. Ο 27χρονος ξεχωρίζει για τις ικανότητές του στο ανασταλτικό κομμάτι και την… θηριώδη παρουσία του, με τη Λοριάν να επιθυμεί να τον διατηρήσει στο ρόστερ της. Παρόλα αυτά, μόνο εύκολο δεν θα είναι για τον γαλλικό σύλλογο να συμβεί αυτό καθώς ο Καντιού προέρχεται από εντυπωσιακή σεζόν στη Ligue 1.