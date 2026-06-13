ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πιέζει για Ρόκα ο Ολυμπιακός, αναμονή για Μάρμολ και η ξεχωριστή περίπτωση Καντιού

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πιέζει για Ρόκα ο Ολυμπιακός, αναμονή για Μάρμολ και η ξεχωριστή περίπτωση Καντιού

Δουλεύει τις μεταγραφικές του υποθέσεις ώστε να έχει κάνει ορισμένες κινήσεις ως την έναρξη της προετοιμασίας

Σε 16 ημέρες ο Ολυμπιακός ξεκινά την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν. Στις 29 του μήνα οι «ερυθρόλευκοι» θα βρεθούν στου Ρέντη, όπου θα κάνουν… σέντρα στην επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο η οποία θα έχει μεγάλα «πρέπει» από την αρχή της.

Οι Πειραιώτες θα ήθελαν ιδανικά στην εκκίνηση της προετοιμασίας να έχουν ορισμένους νέους παίκτες στο ρόστερ, ώστε να αρχίσουν να αφομοιώνουν το παιχνίδι του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Και κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση, έχοντας ορισμένες υποθέσεις αρκετά ψηλά στη μεταγραφική τους λίστα.

Ο Ζόελ Ρόκα είναι ο εξτρέμ που την παρούσα στιγμή αποτελεί μια προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό. Συζητήσεις με τον ποδοσφαιριστή και την Τζιρόνα υπάρχουν, με τους «ερυθρόλευκους» να προσπαθούν να φτάσουν σε συμφωνία με την ισπανική ομάδα για τον 21χρονο εξτρέμ που έχει κυκλώσει ο Μεντιλίμπαρ.

Την ίδια ώρα, οι Πειραιώτες αναμένουν την απάντηση του Μίκα Μάρμολ. Ο 24χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ έχει στα χέρια του την πρόταση του Ολυμπιακού, η οποία δεν είναι και η μοναδική. Κάπως έτσι, αναμένεται και μάλιστα άμεσα η κατάληξη της υπόθεσης, με τους «ερυθρόλευκους» να ελπίζουν σε θετική και να δημιουργήσουν έτσι ένα ισχυρό δίδυμο αριστεροπόδαρων στόπερ.

Ξεχωριστή είναι και η περίπτωση του Νοά Καντιού. Ο Γάλλος χαφ βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη λίστα του Ολυμπιακού και οι πρώτες επαφές έχουν ήδη γίνει. Ο 27χρονος ξεχωρίζει για τις ικανότητές του στο ανασταλτικό κομμάτι και την… θηριώδη παρουσία του, με τη Λοριάν να επιθυμεί να τον διατηρήσει στο ρόστερ της. Παρόλα αυτά, μόνο εύκολο δεν θα είναι για τον γαλλικό σύλλογο να συμβεί αυτό καθώς ο Καντιού προέρχεται από εντυπωσιακή σεζόν στη Ligue 1.

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ποιος είναι ο νέος κανονισμός που έκανε… ντεμπούτο στο Μουντιάλ!

World Cup 2026

|

Category image

Ποιοι κρατούν στα χέρια τους την υπόθεση Γιόβιτς

Ελλάδα

|

Category image

Πιέζει για Ρόκα ο Ολυμπιακός, αναμονή για Μάρμολ και η ξεχωριστή περίπτωση Καντιού

Ελλάδα

|

Category image

Κλείδωσε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ, κορυφώνεται το θρίλερ με Λουτσέσκου

Ελλάδα

|

Category image

Τέλος και τυπικά ο Εράκοβιτς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Η Λίβερπουλ πιέζει για την απόκτηση του Γιάν Ντιομάντε»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έκλεψαν τον εξοπλισμό της εθνικής Αγγλίας!

World Cup 2026

|

Category image

Κατάρ-Ελβετία: Μάχη με ξεκάθαρο φαβορί

World Cup 2026

|

Category image

Το «αντίο» στον Σεμέδο: «Υπόδειγμα επαγγελματία, εξαίρετος χαρακτήρας, σεβάστηκε την Ομόνοια»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι δέκα πριν από τον Παπαδόπουλο!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η ώρα της… αλήθειας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πλούσια η τηλεοπτική ατζέντα της ημέρας (13/06)

TV

|

Category image

Ονειρική πρεμιέρα για τις ΗΠΑ και... τεσσάρα στην Παραγουάη!

World Cup 2026

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στο Βραζιλία-Μαρόκο

World Cup 2026

|

Category image

Ο Λάριν απένειμε δικαιοσύνη για τον Καναδά

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη