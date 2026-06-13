Ποιοι κρατούν στα χέρια τους την υπόθεση Γιόβιτς

Η υπόθεση του Λούκα Γιόβιτς εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της ΑΕΚ, με τις συζητήσεις για την παραμονή του Σέρβου επιθετικού να συνεχίζονται σε θετικό κλίμα και τις δύο πλευρές να διατηρούν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας.

Στην Ένωση επικρατεί αισιοδοξία ότι μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή, ώστε ο 27χρονος φορ να παραμείνει στα κιτρινόμαυρα και τα επόμενα χρόνια. Παρότι η υπόθεση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή επιτρέπουν συγκρατημένη αισιοδοξία πως το θέμα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Σύμφωνα με όσα γράφει σήμερα η εφημερίδα «Ώρα των Σπορ», σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις παίζει το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή και ειδικότερα η εταιρεία που διαχειρίζεται την καριέρα του, η DAT Score Agency. Πρόκειται για γραφείο που εκπροσωπεί τον διεθνή Σέρβο επιθετικό εδώ και αρκετά χρόνια και έχει συμμετάσχει σε ορισμένες από τις σημαντικότερες μετακινήσεις της καριέρας του.

Η σχέση των ανθρώπων της συγκεκριμένης εταιρείας με τον Γιόβιτς θεωρείται ιδιαίτερα στενή και χτίστηκε σταδιακά μέσα από τις μεγάλες μεταγραφικές προκλήσεις που αντιμετώπισε ο ποδοσφαιριστής τα προηγούμενα χρόνια.

Η μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης το καλοκαίρι του 2019 αποτέλεσε μία από τις ακριβότερες κινήσεις για Σέρβο ποδοσφαιριστή, με τους Μαδριλένους να επενδύουν περίπου 63 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Ακολούθησαν τα χρόνια στην Ισπανία, η επιστροφή στη Γερμανία, το πέρασμά του από τη Φιορεντίνα και στη συνέχεια η μεταγραφή του στη Μίλαν.

Στην ΑΕΚ γνωρίζουν ότι για να υπάρξει συμφωνία δεν αρκεί μόνο η επιθυμία του συλλόγου. Σημαντικό ρόλο παίζουν οι οικονομικές παράμετροι, οι αγωνιστικές προοπτικές που παρουσιάζονται στον ποδοσφαιριστή, αλλά και το συνολικό πλάνο που του προσφέρεται για τα επόμενα χρόνια.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχει προκύψει κάποιο σοβαρό εμπόδιο στις επαφές των δύο πλευρών. Αντίθετα, οι συζητήσεις συνεχίζονται σε καλό κλίμα, με στόχο να βρεθεί η κοινή βάση που θα οδηγήσει σε συμφωνία.

Η παρουσία της DAT Score Agency στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θεωρείται κομβική, καθώς πρόκειται για ανθρώπους που γνωρίζουν σε βάθος τον ποδοσφαιριστή, τις απαιτήσεις του και τις προοπτικές που αναζητά για το επόμενο βήμα της καριέρας του.