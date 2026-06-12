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«Η Ρεάλ θέλει να πληρώσει τη ρήτρα αγοράς του Σλότερμπεκ και να τον φέρει στη Μαδρίτη»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Η Ρεάλ θέλει να πληρώσει τη ρήτρα αγοράς του Σλότερμπεκ και να τον φέρει στη Μαδρίτη»

Η «Βασίλισσα» σκανάρει την αγορά

Ασταμάτητη δείχνει πως είναι η Ρεάλ Μαδρίτης σε αυτό το μεταγραφικό παζάρι, με τη «Βασίλισσα» να έχει κλείσει ήδη τους Ντάμφρις και Κονατέ για τη νέα σεζόν, στην οποία ο Ζοζέ Μουρίνιο θα βρίσκεται στην άκρη του πάγκου της.

Μπορεί η Ρεάλ να απέκτησε τον Γάλλο κεντρικό αμυντικό, ωστόσο οι Μαδριλένοι χρειάζονται περαιτέρω ενίσχυση στα μετόπισθεν με τον Νίκο Σλότερμπεκ να μπαίνει σε πρώτο πλάνο.

Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός ανανέωσε το συμβόλαιο του με την Ντόρτμουντ, ωστόσο έχει ρήτρα αγοράς στα 50 με 60 εκατομμύρια ευρώ και σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Γερμανία, η Ρεάλ σκέφτεται πολύ σοβαρά να την ενεργοποιήσει.

Ο Σλότερμπεκ φέτος κατέγραψε συνολικά 37 εμφανίσεις, βρίσκοντας πέντε φορές τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, ενώ μοίρασε και δύο ασίστ.

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