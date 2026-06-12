Ρονάλντο: «Νιώθω εξαιρετικά - Πηγαίνουμε στο Μουντιάλ με πολλές ελπίδες»
ΓΗΠΕΔΟ
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Έτοιμοι για το Μουντιάλ δηλώνουν οι Πορτογάλοι, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να αναφέρει πως νιώθει εξαιρετικά και πως οι Ίβηρες πηγαίνουν στη διοργάνωση με αρκετές φιλοδοξίες.
Το Μουντιάλ ξεκίνησε και επίσημα με την Πορτογαλία να ετοιμάζεται για την πρώτη της αναμέτρηση. Από την πλευρά του ο Κριστιάνο Ρονάλντο δηλώνει πολύ αισιόδοξος, λέγοντας πως στη διοργάνωση πηγαίνουν με πολλές φιλοδοξίες, ενώ προσωπικά ανέφερε πως νιώθει πάρα πολύ καλά και έτοιμος.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο:
«Νιώθω πάρα πολύ καλά. Έχετε δει τα τελευταία μας παιχνίδια; Ερχόμαστε σε αυτό το Μουντιάλ με πολλές φιλοδοξίες. Αυτή η γενιά ποδοσφαιριστών θα προσφέρει σπουδαία πράγματα στην Πορτογαλία».
sdna.gr