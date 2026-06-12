Ρονάλντο: «Νιώθω εξαιρετικά - Πηγαίνουμε στο Μουντιάλ με πολλές ελπίδες»

Το Μουντιάλ ξεκίνησε και επίσημα με την Πορτογαλία να ετοιμάζεται για την πρώτη της αναμέτρηση. Από την πλευρά του ο Κριστιάνο Ρονάλντο δηλώνει πολύ αισιόδοξος, λέγοντας πως στη διοργάνωση πηγαίνουν με πολλές φιλοδοξίες, ενώ προσωπικά ανέφερε πως νιώθει πάρα πολύ καλά και έτοιμος.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο:

«Νιώθω πάρα πολύ καλά. Έχετε δει τα τελευταία μας παιχνίδια; Ερχόμαστε σε αυτό το Μουντιάλ με πολλές φιλοδοξίες. Αυτή η γενιά ποδοσφαιριστών θα προσφέρει σπουδαία πράγματα στην Πορτογαλία».

sdna.gr