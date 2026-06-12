ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ρονάλντο: «Νιώθω εξαιρετικά - Πηγαίνουμε στο Μουντιάλ με πολλές ελπίδες»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ρονάλντο: «Νιώθω εξαιρετικά - Πηγαίνουμε στο Μουντιάλ με πολλές ελπίδες»

Έτοιμοι για το Μουντιάλ δηλώνουν οι Πορτογάλοι, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να αναφέρει πως νιώθει εξαιρετικά και πως οι Ίβηρες πηγαίνουν στη διοργάνωση με αρκετές φιλοδοξίες.

Το Μουντιάλ ξεκίνησε και επίσημα με την Πορτογαλία να ετοιμάζεται για την πρώτη της αναμέτρηση. Από την πλευρά του ο Κριστιάνο Ρονάλντο δηλώνει πολύ αισιόδοξος, λέγοντας πως στη διοργάνωση πηγαίνουν με πολλές φιλοδοξίες, ενώ προσωπικά ανέφερε πως νιώθει πάρα πολύ καλά και έτοιμος.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο:

«Νιώθω πάρα πολύ καλά. Έχετε δει τα τελευταία μας παιχνίδια; Ερχόμαστε σε αυτό το Μουντιάλ με πολλές φιλοδοξίες. Αυτή η γενιά ποδοσφαιριστών θα προσφέρει σπουδαία πράγματα στην Πορτογαλία».

sdna.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗWorld Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Προβλήματα με τις βίζες για την ιρανική αποστολή – Αντιδράσεις και καταγγελίες

World Cup 2026

|

Category image

Οι ενδεκάδες του Καναδάς - Βοσνία Ερζεγοβίνη

World Cup 2026

|

Category image

Γιώργος Κωστή η επιστροφή!

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Απίστευτο: Ο Παρτέι χάνει το ματς της Γκάνας με τον Παναμά λόγω προβλήματος με τη βίζα

World Cup 2026

|

Category image

Ορατό το ενδεχόμενο να χάσει ολόκληρη τη φάση των ομίλων ο Νεϊμάρ

World Cup 2026

|

Category image

Μέρος του προγράμματος ο Όσμαν και τελευταία στιγμή η συμμετοχή του, εκτός ο Σλούκας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα από χιλιάδες Καναδούς στους δρόμους του Τορόντο!

World Cup 2026

|

Category image

Ρονάλντο: «Νιώθω εξαιρετικά - Πηγαίνουμε στο Μουντιάλ με πολλές ελπίδες»

World Cup 2026

|

Category image

Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό ο Ρενάτο Σάντσες

Ελλάδα

|

Category image

Εξετάζει Κρίστιανσεν ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Ποιο Μουντιάλ; Ο Χάαλαντ πήγε στους τελικούς του χόκεϊ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Άρχισε η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών για Κροατία και Γερμανία

Κύπρος

|

Category image

Σεμέδο - Μοντνόρ: Τα υπόλοιπα στο γήπεδο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Δεν αντέχετε το ξενύχτι για να δείτε τα παιχνίδια του Μουντιάλ; Υπάρχει τρόπος για να αποφύγετε τα spoilers το πρωί

World Cup 2026

|

Category image

Ανοίγει το Telekom Center για προβολή του τελευταίου τελικού!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη