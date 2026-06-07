«Αν έφευγε νωρίτερα ο Σλοτ, θα έμενε ο Σαλάχ»

Ο Ντέγιαν Λόβρεν γνωρίζοντας όσο λίγοι τον Μο Σαλάχ, αφού οι δυο τους ανέπτυξαν σχέση αδερφικής αγάπης, έριξε «βόμβα» με την οποία τάραξε τους οπαδούς της Λίβερπουλ.

Με τον «Φαραώ» να έχει πλέον αποχαιρετήσει το «Άνφιλντ» και να έχει κλείσει τον κύκλο του στο κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ έπειτα από 9 χρόνια με τίτλους και αμέτρητες ατομικές διακρίσεις, ο νυν αμυντικός του ΠΑΟΚ μίλησε για όσα συνέβησαν φέτος στον φίλο του.

«Δεν υπήρχε καθόλου σχέση με τον Σλοτ. Δεν είχαν καμία επαφή. Δεν ήταν όπως με τον Κλοπ που υπήρχε αγάπη και σεβασμός και ήθελε να δίνει τα πάντα ο Μο. Αν με ρωτάτε, 100% θα έμενε ο Σαλάχ αν είχε φύγει νωρίτερα ο Σλοτ. Πιστέψτε με, 100% θα ήταν ακόμα εκεί! Αλλά το timing ήταν κακό…».

Ο «Φαραώ» είχε ανακοινώσει την απόφασή του ν’ αποχωρήσει από τον Μάρτιο, ενώ η Λίβερπουλ προχώρησε απόλυση του Σλοτ – έπειτα και από ένα tweet του Σαλάχ που έλαβε τεράστιας ανταπόκρισης από τους πρώην συμπαίκτες του – την προτελευταία μέρα του Μάη.