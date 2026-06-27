Κλείνει το μεγαλύτερο ταλέντο της Μονακό η Παρί Σεν Ζερμέν!

Αποφασισμένη να προσθέσει στο δυναμικό της ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του γαλλικού ποδοσφαίρου εμφανίζεται η Παρί Σεν Ζερμέν.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος του «Footmercato», Σάντι Αουνά, οι πρωταθλητές Ευρώπης σκοπεύουν το επόμενο διάστημα να επιταχύνουν τις διαδικασίες και να κλείσουν τον Μαγνίς Ακλιού της Μονακό!

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, ο 24χρονος μεσοεπιθετικός που βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην αποστολή των «τρικολόρ» για το Παγκόσμιο Κύπελλο, συζήτησε πρόσφατα με τον Λουίς Ενρίκε και φαίνεται πως συμφώνησε στη μετακίνησή του στον σύλλογο του Παρισιού.

Πλέον, η Παρί περιμένει να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Λι Κανγκ-Ιν στην Ατλέτικο Μαδρίτης και έπειτα να φουλάρει για την ολοκλήρωσει του deal με τους Μονεγάσκους.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Ακλιού κατέγραψε συνολικά 43 συμμετοχές σε Γαλλία και Ευρώπη, μετρώντας 7 γκολ και 11 ασίστ με τη φανέλα της Μονακό.