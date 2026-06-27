Θα τους τσεκάρει πριν αποφασίσει

Η κιτρινοπράσινη αποστολή θα πάρει το αεροπλάνο για την πόλη Μιέρλο της Ολλανδίας, όπου από την ερχόμενη Δευτέρα (29/06) μέχρι τις 11 Ιουλίου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της και θα δώσει και τρία φιλικά παιχνίδια (μεταξύ αυτών με τον Άγιαξ και τον ΠΑΟΚ). Είναι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που ο φίλαθλος κόσμος της ομάδας περιμένει τον καταρτισμό της αποστολής για την Ολλανδία, καθότι, μετά και τις οκτώ μεταγραφές που έχουν γίνει (μέχρι σήμερα), θεωρείται βέβαιο ότι θα προκύψουν αποχωρήσεις από το υφιστάμενο ρόστερ. Δεν αποκλείεται ο Μάουρο Καμορανέζι να συμπεριλάβει στην αποστολή και παίκτες που είναι υποψήφιοι προς αποχώρηση, προκειμένου να τους δει προτού πάρει τις τελικές του αποφάσεις.

Όσον αφορά τον Γιούσεφ Αμίν, ο οποίος βρίσκεται με την αποστολή της Εθνικής Ιράκ στο Μουντιάλ, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου μετά τον αποκλεισμό της χώρας του από τον επόμενο γύρο, θα πάρει μερικές μέρες άδεια για να ξεκουραστεί και λογικά θα ενσωματωθεί σε κάποιο στάδιο με την αποστολή της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Από τον 22χρονο εξτρέμ περιμένουν πολλά φέτος στην ΑΕΚ, αφού τον θεωρούν ταλαντούχο κι έναν ιδιαίτερα εξελίξιμο ποδοσφαιριστή με μεγάλη μεταπωλητική αξία. Κατά τη λήξασα αγωνιστική περίοδο δεν μπόρεσε να δείξει σπουδαία πράγματα, αφού ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς.

Κύπριοι και Τσακόν

Το φετινό καλοκαίρι έχει πολλές πρωτοτυπίες στην ΑΕΚ όσον αφορά τον προγραμματισμό. Όχι μόνο είναι η πρώτη φορά επί εποχής Τσάβι Ρόκα που δεν ξεκινά τη σεζόν με Ισπανό τεχνικό, όχι μόνο δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε μεταγραφή Ισπανού παίκτη αλλά είναι ίσως για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που το κιτρινοπράσινο ρόστερ περιλαμβάνει πλειάδα ικανών Κύπριων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι θα διεκδικήσουν φανέλα βασικού. Ο λόγος για τον τερματοφύλακα Παρασκευά, τους ακραία μπακ Πηλέα και Ιωάννου, τον στόπερ Άδωνη, τους μέσους Χ. Κυριάκου, Ναούμ, Γκονζάλες, ενώ με κυπριακό διαβατήριο είναι και ο Πάνκοφ. Όσον αφορά τον μεγάλο άτυχο της ΑΕΚ, τον Γιέρσον Τσακόν, η τελευταία ενημέρωση αναφέρει ότι ο παίκτης αναμένεται να είναι έτοιμος με την έναρξη του πρωταθλήματος.

Χθες, η ΑΕΚ ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα (29/06) θα ξεκινήσει η προπώληση των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα σεζόν.