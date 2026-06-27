Ο Ράσελ πήρε την πιο επεισοδιακή pole position των τελευταίων ετών σε φινάλε-θρίλερ στην Αυστρία!

Ο Τζορτζ Ράσελ κατέκτησε τη δεύτερη διαδοχική και τέταρτη φετινή pole position για το «8 στα 8» της Mercedes, στις πιο επεισοδιακές κατατακτήριες των τελευταίων ετών στη Formula 1!

Ο Βρετανός πιλότος ήταν εκείνος που στην εκπνοή του Q3 έκανε τον ταχύτερο γύρο στην πίστα της «Red Bull Ring» της Αυστρίας και με χρόνο 1:06.113 κατέκτησε την pole position, με αποτέλεσμα να εκκινήσει στον αυριανό αγώνα από την πρώτη θέση του grid.

Για να συμβεί αυτό, ωστόσο, χρειάστηκε να περάσουν αρκετά λεπτά μετά την ολοκλήρωση των κατατακτήριων δοκιμών, καθώς, οι αγωνοδίκες του Grand Prix Αυστρίας έπρεπε να εξετάσουν το κατά πόσο ήταν νόμιμο το πέρασμά του.

Και αυτό διότι, δευτερόλεπτα πριν περάσει από την στροφή 9, ο Μαξ Φερστάπεν έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του, με τη Red Bull του Ολλανδού να φεύγει στις μπαριέρες και να βγαίνει απευθείας κίτρινη σημαία!

Τελικώς, οι αγωνοδίκες έκριναν πως ο Ράσελ δεν έκανε κάτι επικίνδυνο κατά το πέρασμά του από την εν λόγω στροφή και πως η προσέγγισή του ήταν καθόλα νόμιμη, με αποτέλεσμα να μετρήσει κανονικά ο γύρος του και να κατακτήσει την pole!

Κάπως έτσι η Ferrari έμεινε με ένα τεράστιο... αχ, αφού, ο Σαρλ Λεκλέρ έχασε την ευκαιρία να πανηγυρίσει την πρώτη ιταλική pole position της σεζόν. Ο Μονεγάσκος πιλότος της Scuderia τερμάτισε δεύτερος και στο +0.236 από τον Ράσελ, με τον Λιούις Χάμιλτον να ακολουθεί στην τρίτη θέση και μόλις 59 χιλιοστά πιο αργός από τον teammate του!

Από εκεί και πέρα, την τέταρτη θέση κατέλαβε το παιδί-θαύμα και πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, Κίμι Αντονέλι, με τους Φερστάπεν, Νόρις, Πιάστρι, Χατζάρ, Λόουσον και Λίντμπλαντ να συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.

Το Grand Prix της Αυστρίας είναι προγραμματισμένο για αύριο, Κυριακή (28/06) στις 16:00 ώρα Κύπρου.