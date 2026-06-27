Βοζίνια: Ο ήρωας του Πράσινου Ακρωτηρίου κυκλοφορεί ελεύθερος και στα 40 του θέλει νέα πρόκληση!

Ο 40χρονος Βοζίνια προετοιμάζεται πλέον να κοντραριστεί με τον Μέσι και την παρέα του στους «32» του Μουντιάλ μετά την πρόκριση στα νοκ-άουτ, στην ιστορική, πρώτη παρουσία τους στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη.

Ο βετεράνος κίπερ, που έκανε εκπληκτική εμφάνιση κόντρα στους Ισπανούς, τους οποίους και κράτησε στο μηδέν για να πάρει βαθμό και από τη «φούρια ρόχα» το Πράσινο Ακρωτήρι, ψάχνει πλέον ομάδα!

Μέχρι πρότινος ήταν μέλος της Τσάβες, στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, ωστόσο, ενημέρωσε πως πλέον κυκλοφορεί ελεύθερος και ιδανικά θα ήθελε να βρεθεί σε πολύ ανώτερο επίπεδο. Πιστεύει στον εαυτό του, θέλει τη νέα πρόκληση κι αφού η μοίρα του είχε ετοιμάσει ένα τέτοιο μεγάλο καλοκαίρι εν έτει 2026, σκοπεύει να το εκμεταλλευτεί.

Εκείνα τα δάκρυα μετά το παιχνίδι με τους Ισπανούς, οι επεμβάσεις του, ο τρόπος που ο κόσμος άρχισε να ψάχνει για εκείνον και τελικά η πρόκριση της εθνικής ομάδας του Πράσινου Ακρωτηρίου στα νοκ-άουτ του Μουντιάλ, τον έβαλαν σε… αρκετά μπλοκάκια.

«Είμαι ανοιχτός σε οτιδήποτε, ας δούμε τι μπορεί να προκύψει…» τόνισε, έχοντας γίνει ήδη ήρωας για τους 500.000 κατοίκους της πατρίδας του και έχοντας μαζί του πλέον και τη μητέρα του που κατάφερε να εξασφαλίσει visa για να παραστεί στις ΗΠΑ και να καμαρώνει από κοντά τον γιο της.