Το αινιγματικό κούνημα του κεφαλιού από τον γιο του Αντσελότι για τον Νεϊμάρ…
ΓΗΠΕΔΟ
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Απογοητευμένος, είτε με τον Νεϊμάρ, είτε με τις αποφάσεις του πατέρα του. Ο γιος του Κάρλο Αντσελότι έγινε αντικείμενο συζήτησης στη Βραζιλία…
Ο Ντάβιντε Αντσελότι εθεάθη να κουνά απογοητευμένος το κεφάλι του στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τους Σκωτσέζους, τη στιγμή που ο πατέρας του ετοίμαζε τον Νεϊμάρ για να περάσει στο παιχνίδι.
Ο γιος του ομοσπονδιακού κόουτς της «σελεσάο» πιθανότατα να μη συμφωνούσε με την επιλογή που έκανε ο Don Carlo να δώσει λεπτά συμμετοχής στον σούπερ σταρ της Σάντος, παρά το γεγονός πως ο διεθνής ποδοσφαιριστής ήταν θετικός στον χρόνο που πήρε.
Παρακάτω το βίντεο και… τα συμπεράσματα δικά σας.
Davide Ancelotti (anak Ancelotti)— Dosen Kesayanganmu (@direktoridosen) June 27, 2026
kelihatan tidak senang. . . pas neymar masuk.
doi blm bs terima, di level timnas kadang pelatih harus berkompromi dan berpolitik.
apalagi neymar elektabilitas-ya tinggi.pic.twitter.com/DUfInmGFpJ