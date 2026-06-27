Το αινιγματικό κούνημα του κεφαλιού από τον γιο του Αντσελότι για τον Νεϊμάρ…

Ο Ντάβιντε Αντσελότι εθεάθη να κουνά απογοητευμένος το κεφάλι του στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τους Σκωτσέζους, τη στιγμή που ο πατέρας του ετοίμαζε τον Νεϊμάρ για να περάσει στο παιχνίδι.

Ο γιος του ομοσπονδιακού κόουτς της «σελεσάο» πιθανότατα να μη συμφωνούσε με την επιλογή που έκανε ο Don Carlo να δώσει λεπτά συμμετοχής στον σούπερ σταρ της Σάντος, παρά το γεγονός πως ο διεθνής ποδοσφαιριστής ήταν θετικός στον χρόνο που πήρε.

Παρακάτω το βίντεο και… τα συμπεράσματα δικά σας.