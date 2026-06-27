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Ανόρθωση: Deal με Πανσερραϊκό και δικός της για τα επόμενα δύο χρόνια ο Καραμανώλης!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανόρθωση: Deal με Πανσερραϊκό και δικός της για τα επόμενα δύο χρόνια ο Καραμανώλης!

Συνεχίζει στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» ο 24χρονος στόπερ.

Αίσιο τέλος είχαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ανόρθωσης και του Πανσερραϊκού για την απόκτηση του Ανδρέα Καραμανώλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 24χρονος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος αγωνίστηκε φέτος στην «Κυρία» ως δανεικός από τον ελλαδικό σύλλογο, θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της Ανόρθωσης για τα επόμενα δύο χρόνια.

Οι δύο πλευρές είχαν ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας εδώ και καιρό, καθώς η διοίκηση της «Κυρίας» επιθυμούσε να κρατήσει τον ποδοσφαιριστή στο ρόστερ της, κάτι που έγινε πραγματικότητα μετά τη συμφωνία στο οικονομικό κομμάτι.

Φέτος ο Καραμανώλης κατέγραψε 17 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και κύπελλο, σημειώνοντας ένα γκολ.

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