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Μεσίνα για επιστροφή Ομπράντοβιτς στον ΠΑΟ: «Δεν υπάρχει καταλληλότερος άνθρωπος - Είμαι χαρούμενος για εκείνον»

ΓΗΠΕΔΟ

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Μεσίνα για επιστροφή Ομπράντοβιτς στον ΠΑΟ: «Δεν υπάρχει καταλληλότερος άνθρωπος - Είμαι χαρούμενος για εκείνον»

Στο πλαίσιο του 25ου προπονητικού συνεδρίου «Ντούσαν Ίβκοβιτς» που διεξάγεται στο Βελιγράδι, ο Έτορε Μεσίνα συνάντησε τον «Ζοτς», με τον Ιταλό να σχολιάζει την επιστροφή του στο «τριφύλλι».

Έτορε Μεσίνα και Ζέλικο Ομπράντοβιτς συναντήθηκαν στο 25ο προπονητικό συνέδριο «Ντούσαν Ίβκοβιτς», με τον Ιταλό προπονητή να στέκεται, μέσα από δηλώσεις του, στην επιστροφή του Σέρβου θρύλου στο «τιμόνι» του Παναθηναϊκού.

Συγκεκριμένα, ανέφερε πως η κίνηση αυτή είναι η καλύτερη που θα μπορούσε να κάνει το «τριφύλλι», αποθεώνοντας τον «Ζοτς», ενώ σχολίασε με χιούμορ πως για τους αντιπάλους αυτά είναι κακά νέα.

 Παράλληλα, στάθηκε και στο δικό του μέλλον, με δεδομένο ότι αποχώρησε από την Αρμάνι Μιλάνο, τονίζοντας πως ακόμη δεν έχει αποφασίσει αν θέλει να συνεχίσει να δουλεύει ως προπονητής ή από άλλο πόστο.

Όσα ανέφερε για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς:

«Θεωρώ ότι ήταν μια εξαιρετικά έξυπνη κίνηση από την ιδιοκτησία του Παναθηναϊκού. Ο Ζέλικο θα βοηθήσει τον σύλλογο πάρα πολύ. Απλά, αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει καταλληλότερος άνθρωπος και καλύτερος προπονητής για να ηγηθεί αυτής της ομάδας. Για εμάς, τους αντιπάλους του, αυτά είναι σίγουρα κακά μαντάτα! Όμως είμαι χαρούμενος για εκείνον. Είναι το μέρος όπου θέλει να βρίσκεται».

«Είναι μια σπουδαία ιστορία που κλείνει με τον πιο όμορφο τρόπο. Μετά από τόσα χρόνια μακριά από τον Παναθηναϊκό, όπου πέτυχε απίστευτα πράγματα, το να έχεις την ευκαιρία να επιστρέψεις και πιθανότατα να κλείσεις εκεί την καριέρα σου... Νομίζω ότι είναι κάτι τεράστιο και μια φανταστική συγκυρία».

Για το δικό του μέλλον σχολίασε:

«Αυτή τη στιγμή δεν έχω ιδέα τι θα κάνω. Ευτυχώς, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δείξει ενδιαφέρον για μένα. Όμως εγώ είμαι διαφορετικός από τον Ζέλικο. Ακόμα προσπαθώ να αποφασίσω αν θέλω να είμαι προπονητής στον πάγκο ή αν θέλω να δουλέψω σε γραφείο, ως στέλεχος διοίκησης».

 

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