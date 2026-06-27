ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Μεσούτ Οζίλ είναι το φαβορί για την προεδρία της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Μεσούτ Οζίλ είναι το φαβορί για την προεδρία της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας

Στόχο την προεδρία της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έχει βάλει ο Μεσούτ Οζίλ, με τον άλλοτε αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης και της Άρσεναλ να αποτελεί το απόλυτο φαβορί για τη θέση.

Σε αναζήτηση νέου προέδρου βρίσκεται η Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία με το φαβορί να είναι ένα πρόσωπο… έκπληξη.

Ο Μεσούτ Οζίλ έχει κρεμάσει εδώ και χρόνια τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και συγκεκριμένα από το 2023, ωστόσο δεν έχει σκοπό να μείνει μακριά από τον χώρο του ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα ο άλλοτε σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Άρσεναλ αποτελεί το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει τη θέση.

Στόχος του Οζίλ είναι να προσφέρει τις υπηρεσίες και τις γνώσεις του για τον χώρο του ποδοσφαίρου, αυτή τη φορά όχι μέσα από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, αλλά πίσω από ένα γραφείο, έχοντας διοικητικό ρόλο.

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το απίθανο ρεκόρ της Βραζιλίας στους ομίλους του Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

Ο Μεσούτ Οζίλ είναι το φαβορί για την προεδρία της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Τέλος» το Μουντιάλ για Ιταλιάνο και Λέκι

World Cup 2026

|

Category image

Στρωμένο με... ροδοπέταλα: Το πιθανό μονοπάτι της Αργεντινής μέχρι τα ημιτελικά του Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

Eπίσημο τέλος από τον Ολυμπιακό ο Αντετοκούνμπο, υπογράφει στον Άρη

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ισπανία: Επέστρεψε στις δύο νίκες σε Μουντιάλ μετά από 16 χρόνια!

World Cup 2026

|

Category image

«Ναι» σε όλα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μία άμυνα από μπετόν!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Γερό μπάσιμο της Ρόμα για να αποκτήσει τον Γκρίνγουντ από τη Μαρσέιγ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το ΑΠΟΕΛ πήρε προβάδισμα – Τέσσερεις νέες παγκύπριες επιδόσεις στην πρεμιέρα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Κοιμηθείτε ελεύθερα, δεν θα παίξει

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Επέστρεψε στην Ομόνοια 29Μ ο Σωτηρίου

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Μαζεμένες μεταγραφές για τον Εθνικό Άχνας

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Φόβοι στην Ισπανία για τον Νίκο Γουίλιαμς - Μπορεί να χάσει τη συνέχεια του Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

«Προχωρούν οι επαφές με Μαντσίνι»

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη