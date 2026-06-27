Το πρώτο «χτύπημα» - Στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ελουστόντο!

Λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα του Σαββάτου (27/6) ο 32χρονος κεντρικός αμυντικός που μεγάλωσε στο Σαν Σεμπαστιάν, έφτασε στη Θεσσαλονίκη και το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Πλέον, η μεταγραφή του Άριτζ Ελουστόντο στον ΠΑΟΚ βαδίζει στην τελική της ευθεία, με το διαδικαστικό κομμάτι και τις υπογραφές να απομένουν πριν ντυθεί στα ασπρόμαυρα.

Όπως όλα δείχνουν, ο Βάσκος στόπερ θα αποτελέσει το πρώτο μεταγραφικό «χτύπημα» του Δικεφάλου το φετινό καλοκαίρι, ενώ θα ακολουθήσει άμεσα περαιτέρω ενίσχυση στην άμυνα και συγκεκριμένα στα στόπερ.