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Το πρώτο «χτύπημα» - Στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ελουστόντο!

ΓΗΠΕΔΟ

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Το πρώτο «χτύπημα» - Στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ελουστόντο!

O Άριτζ Ελουστόντο «πάτησε» Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ, με τον Βάσκο στόπερ να αποτελεί την πρώτη μεταγραφική κίνηση του Δικεφάλου.

Λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα του Σαββάτου (27/6) ο 32χρονος κεντρικός αμυντικός που μεγάλωσε στο Σαν Σεμπαστιάν, έφτασε στη Θεσσαλονίκη και το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Πλέον, η μεταγραφή του Άριτζ Ελουστόντο στον ΠΑΟΚ βαδίζει στην τελική της ευθεία, με το διαδικαστικό κομμάτι και τις υπογραφές να απομένουν πριν ντυθεί στα ασπρόμαυρα.

Όπως όλα δείχνουν, ο Βάσκος στόπερ θα αποτελέσει το πρώτο μεταγραφικό «χτύπημα» του Δικεφάλου το φετινό καλοκαίρι, ενώ θα ακολουθήσει άμεσα περαιτέρω ενίσχυση στην άμυνα και συγκεκριμένα στα στόπερ.

 

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