Ρίσκο, μα και πρόκληση

Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκονται εδώ και λίγες μέρες στην Ανόρθωση.

Και το αρνητικό είναι πως παρά το πρέσινγκ σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις, δεν έγινε εφικτό να δώσουν τα χέρια με κάποιον. Ο Βέλγος Κάρελ Γκέρετς και ο Kροάτης Ζέλικο Κόπιτς «απασχόλησαν» τους ιθύνοντες οι οποίοι προσπάθησαν πάντως να ανοίξουν τις κεραίες τους και προς άλλες κατευθύνσεις.

Σίγουρα, το εμπάργκο που υπάρχει για μεταγραφές επηρεάζει στην απόφαση αφού ο «εκλεκτός» θα έρθει για να καθοδηγήσει ένα ρόστερ που οι επιλογές δεν είναι δικές του. Είναι ταυτόχρονα όμως και μία πρόκληση. Μπορεί η «Κυρία» να έχει τα προβλήματά της, όμως δεν παύει να είναι μία ιστορική και μεγάλη ομάδα και εφόσον ο νέος προπονητής πετύχει, τότε θα είναι παράσημο στο βιογραφικό του.

Παράλληλα με αυτό το σημαντικό κεφάλαιο, οι Σάββας Κουμή και Σταύρος Παπαγεωργίου, που πήραν το πρόσταγμα από τη γενική συνέλευση για να «τρέξουν» διάφορα θέματα, προσπαθούν να καταρτίσουν το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Αυτό θα αποτελείται από εννιά άτομα με στόχο φυσικά να γίνεται δουλειά πάνω σε πιο επαγγελματικά πλαίσια.