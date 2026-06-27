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Προβληματισμός στην Εθνική Ισπανίας: Νοκ-ουτ τέθηκαν Νίκο Γουίλιαμς και Πίνο για το υπόλοιπο του Μουντιάλ

ΓΗΠΕΔΟ

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Προβληματισμός στην Εθνική Ισπανίας: Νοκ-ουτ τέθηκαν Νίκο Γουίλιαμς και Πίνο για το υπόλοιπο του Μουντιάλ

Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, οι Νίκο Γουίλιαμς και Γέρεμι Πίνο αναμένεται να χάσουν το υπόλοιπο του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά τους τραυματισμούς που αποκόμισαν στο παιχνίδι με αντίπαλο την Ουρουγουάη

Η Ισπανία επικράτησε με 1-0 της Ουρουγουάης στο τελευταίο παιχνίδι του 8ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κατακτώντας την πρώτη θέση, ωστόσο η νίκη αυτή αποδείχθηκε πύρρειος.

Συγκεκριμένα, οι δύο ακραίοι της, ο Γέρεμι Πίνο και ο Νίκο Γουίλιαμς, τραυματίστηκαν με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν από την αναμέτρηση. Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, οι δύο παίκτες της «φούρια ρόχα» αναμένεται να μείνουν εκτός για το υπόλοιπο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δημιουργώντας κενό στην επίθεση.

Αναφορικά με τον Νίκο Γουίλιαμς, ο ίδιος, έπειτα από σκληρό μαρκάρισμα που δέχθηκε από τον Ντε Λα Κρουζ, υπέστη μυϊκό τραυματισμό, ενώ για τον Πίνο εκφράζονται φόβοι πως έχει σπάσει την κλείδα του.

Σε κάθε περίπτωση, ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης καλείται πλέον να τα βγάλει πέρα χωρίς δύο κομβικούς παίκτες της, αποδεικνύοντας το βάθος του πάγκου της.

 

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World Cup 2026

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Προβληματισμός στην Εθνική Ισπανίας: Νοκ-ουτ τέθηκαν Νίκο Γουίλιαμς και Πίνο για το υπόλοιπο του Μουντιάλ

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