Συμφωνία και παραμένει «Παφίτης» ο Λέλε!

Τέλος καλό όλα καλά με την υπόθεση του Λέλε, με τον παίκτη να παραμένει «Παφίτης». Αναλυτικά η ανακοίνωση του συλλόγου:

«Η Πάφος FC ανακοινώνει ότι άσκησε το δικαίωμα επέκτασης του δανεισμού του Βραζιλιάνου επιθετικού Leanderson da Silva Genésio, γνωστού ως Lelê, για την αγωνιστική περίοδο 2026/27, σύμφωνα με τη σχετική συμφωνία με τη Fluminense FC. Ο Lelê αποτέλεσε σημαντικό μέλος της ομάδας την περασμένη σεζόν, καταγράφοντας 4 γκολ και 1 ασίστ σε 15 συμμετοχές και συμβάλλοντας στην κατάκτηση του Κυπέλλου Κύπρου. Η Πάφος FC εκφράζει επίσης τις θερμές της ευχαριστίες προς τη Fluminense FC για την άψογη συνεργασία που οδήγησε στην ολοκλήρωση της συμφωνίας. Ευχόμαστε στον Lelê κάθε επιτυχία για τη νέα αγωνιστική περίοδο».